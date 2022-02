Wielka Brytania coraz bliżej legalizacji eutanazji

Lobby zwolenników wspomaganego samobójstwa i eutanazji próbuje zalegalizować w Wielkiej Brytanii odebranie życia – według nich – w imię tzw. dobrej pobudki bądź też z litości. Trwają w tej sprawie konsultacje społeczne.

Prokuratura Koronna, która wnosi oskarżenia kryminalne, bada przypadki tzw. „zabójstw z litości”. Prawnicy postulują rezygnację z oskarżania o morderstwo osób, które uśmierciły lub pomogły w samobójstwie swoich ciężko chorych bliskich. Warunkiem byłoby istnienie dowodów na to, że dana osoba chciała umrzeć. Obecnie trwają w tej sprawie konsultacje społeczne, co w kontekście wieloletnich już prób legalizacji w Anglii wspomaganego samobójstwa nabiera szczególnego znaczenia. Mowa o sytuacjach, gdzie np. mąż, żona, rodzic, czy partner zabija w imię rzekomego „miłosierdzia”, nie mogąc znieść cierpienia bliskiej osoby.



W kontekście tego typu zabójstw, naczelny prokurator Zjednoczonego Królestwa Max Hill stwierdził, że „istnieją okoliczności, w których faktycznie można obalić oskarżenie o zabójstwo. Taką okolicznością jest dowód, świadczący o zdecydowanym zamiarze ze strony ofiary, że jej życie powinno dobiec końca, a to, co się wydarzyło, miało miejsce w momencie wybranym przez tę osobę”.

Na razie precedens dotyczyłby wyłącznie „zabójstw z litości” osób dorosłych. W sytuacji, gdyby ofiara miała mniej niż 18 lat lub nie miała zdolności umysłowych do podjęcia decyzji o zakończeniu własnego życia, byłyby to czynniki przemawiające za ściganiem i oskarżeniem o morderstwo.

W 2019 roku sąd uniewinnił 80-letnią kobietę, oskarżoną o zabicie swojego 81-letniego męża, śmiertelną dawką leków na receptę. Jak zeznawała przed sądem, zrobiła to, bo jej mąż chciał zakończyć swoje życie po otrzymaniu diagnozy raka jelita. Ona również zdecydowała się umrzeć. Kiedy para została znaleziona bez przytomności w swoim mieszkaniu, pani Mavis została odratowana, ale jej mąż zmarł. Rodzina kobiety wezwała do legalizacji wspomaganego samobójstwa, aby „umierający ludzie nie byli zmuszani do cierpienia, nie robili planów w tajemnicy ani nie prosili bliskich, aby zaryzykowali ściganie, pomagając im” – cytuje BBC.



Analizowany jest m.in. przypadek z 2017 roku, kiedy syn (chemik, Bipin Desai) został oczyszczony z zarzutów po podaniu śmiertelnych leków swojemu 85-letniemu ojcu, który rzekomo chciał umrzeć. Sędzia orzekł, że decyzja syna „była aktem czystego współczucia i miłosierdzia”.







Przypomnijmy jeszcze przypadek Polaka w śpiączce, mieszkającego w Anglii, który zmarł pod koniec stycznia 2021 roku po czterokrotnym odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie. Jego rodzina walczyła o jego życia, jednak szpital w Plymouth objął inny kierunek. Włoska agencja katolicka ACI Stampa określiła wtedy, że „nie nazywa się tego eutanazją, ale faktycznie nią jest”. Tekst odnosił się do decyzji brytyjskiego sądu o wstrzymaniu podawania mężczyźnie pożywienia i wody oraz do odrzucenia apelacji krewnych pacjenta przez Europejski Trybunał Praw Człowiek.



Jak zaznaczyła wówczas ACI Stampa, odcięcie Polaka od pokarmu zachodziło, „mimo tego, że stan pacjenta się polepsza oraz pomimo, że członkowie rodziny (ale nie żona) sprzeciwiają się decyzji”. Zaznaczono też, że matka i siostra pacjenta podkreślały, „że R.S. był praktykującym katolikiem oraz był przeciwny aborcji i eutanazji”.



Jak zauważono, „lekarze wskazali, że R. S. mógłby żyć jeszcze pięć lat, chociaż nigdy nie przekroczyłby stanu minimalnej świadomości, w którym to z trudem mógłby rozpoznać »obecność człowieka«”. „Matka i siostry R.S. odwołały się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nie zajął się tym przypadkiem w trybie pilnym oraz odrzucił prośbę polskiego rządu o repatriację pacjenta” – podkreślono.

Zauważono także, że członkinie rodziny przedstawiły przed Sądem Najwyższym w Wielkiej Brytanii dowody o poprawie zdrowia mężczyzny, które zostały jednak odrzucone. Sąd „zdecydował natomiast, że lepszym rozwiązaniem będzie właśnie wstrzymanie odżywiania i nawadniania”.



Brytyjski sąd nie zgodził się też na przetransportowanie Polaka do Polski. W sprawę zaangażował się polski rząd: rodakowi został nadany paszport dyplomatyczny, wyłączający go spod brytyjskiej jurysdykcji karnej, cywilnej, administracyjnej i egzekucyjnej.





Według nauczania Kościoła katolickiego, samobójstwo wspomagane i eutanazja są pogwałceniem godności wszelkiego ludzkiego życia, a zatem są moralnie niedopuszczalne. Zamiast tego wspiera opiekę paliatywną, co oznacza dążenie do towarzyszenia pacjentowi pod koniec jego życia metodami takimi, jak radzenie sobie z bólem.