Co dalej z kryptowalutami? Można zyskać, ale i stracić

Pierwszą udokumentowaną transakcję bitcoinem zawarto w 2010 r. Za dwie pizze zapłacono 10 tys. jednostek tej kryptowaluty. Dziś 10 tys. bitcoinów to równowartość ponad 1,65 mld zł. Zwrot z inwestycji jest zatem niesamowity. Ale można też stracić. Nawet większość kapitału. Pod koniec ubiegłego roku świat zelektryzowała informacja o 35-letnim Jamesie Howellsie, który wyrzucił swój stary twardy dysk z 7500 Bitcoinów na śmietnik w Newport Wales w Wielkiej Brytanii. Sytuacja miała miejsce w 2018 roku. Obecnie to fortuna licząca ponad 350 milionów dolarów.

„Gazeta Krakowska” opublikowała na swoim portalu rozmowę z prof. Stanisławem Drożdżem, fizykiem i ekonofizykiem z Polskiej Akademii Nauk i Politechniki Krakowskiej, który - wraz z zespołem - zajął się analizowaniem rynku kryptowalut.



Jak wyjaśnia naukowiec, wspomniany we wstępie bitcoin, pierwsza kryptowaluta w historii, wciąż pozostaje tą najważniejszą. – Aktualnie odpowiada za około 40 proc. globalnego rynku kryptowalut. W ślad za bitcoinem kryptowalut powstało już wiele tysięcy, każdy może stworzyć własną. Problem zaczyna się później, kiedy trzeba ją wypromować i zachęcić ludzi, by nią handlowali. Takich prób było wiele. Niektórymi kryptowalutami zaczynało się handlować, ale później upadały. Sensownych kryptowalut jest ponad setka, a tych, które stanowią 90 proc. rynku - 20. Wśród nich dalej najważniejszy jest bitcoin, od którego wszystko się zaczęło – mówi prof. Dróżdż.



Spektakularny wzrost wartości bitcoina zwrócił uwagę inwestorów. Funkcja kursu kryptowaluty nie zawsze jest jednak rosnąca. W 2018 r. cena jednostki spadła prawie sześciokrotnie, z ok. 20 tys. do ok. 3 tys. dolarów. Potem jednak skoczyła aż do ponad 50 tys. Obecnie znów jest nieco niższa. Skąd wynikają takie zmiany?



– Leżą w naturze zdrowego rynku. To jak z wahadłem. Odchyli pani w jedną stronę, to zaraz nie tylko wróci na swoje miejsce, ale nawet poleci na drugą stronę. Rynek, gdyby nie miał wahań, nie istniałby – tłumaczy specjalista. Jak dodaje, skala tych wahań na rynku kryptowalut jest większa, ponieważ „jeszcze nie jest on bardzo dojrzały, jak fachowo się powiada: nie jest głęboki”. – Ma więc skłonność podlegania większym fluktuacjom i działaniom spekulantów. Na dużych fluktuacjach można przecież szybciej i więcej zarobić – wskazuje.

źródło: gazetakrakowska.pl

Skąd wziąć bitcoina? Można go oczywiście kupić, można też… wykopać. – Nie będę wdawał się w szczegóły, ale mówiąc najprościej i najogólniej: trzeba wyłapać krążące po sieci oferty, połączyć je w blok i przyłączyć ten blok do już istniejących. To odbywa się trochę „na chybił trafił”, trzeba angażować w to duże moce obliczeniowe i tym samym energię (mnóstwo dymu idzie przy tym w powietrze, i tę nieprzyjazność środowisku wielu Bitcoinowi zarzuca) . Za skuteczne dołączenie bloku, czyli wykopanie, górnicy - bo tak nazywamy tych, którzy zajmują się kopaniem - dostają zapłatę w postaci kolejnych bitcoinów, czy raczej, na które bitcoin się dzieli. Z tym że ta zapłata zmniejsza się o połowę co 210 tysięcy bloków, jest coraz niższa. A i coraz trudniej kopać, bo wymaga to coraz większych obliczeń i zużycia prądu – opowiada prof. DróżdżŻeby zostać górnikiem bitcoinów, wystarczy się zarejestrować. – Nie trzeba być specjalistą. Są algorytmy, które się uruchamia. Z tego co wiem, głównym kosztem w tej chwili jest energia elektryczna i z tego powodu – takie są przynajmniej moje podejrzenia – wiele uczelni ma poblokowane strony związane z kryptowalutami. Żeby studenci nie używali serwerów uczelni do kopania – ocenia naukowiec. Jak dodaje, jest określona maksymalna liczba bitcoinów, które mogą trafić do obiegu - to 21 milionów. A obecnie istnieje ich już prawie 19 milionów.Ale bitcoin to nie jedyna kryptowaluta. – Świetnie radzi sobie też ethereum czy zapewniający pełną anonimowość transakcji monero – mówi prof. Dróżdż.