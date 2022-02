Trener skoczków wzruszony. „Dawid Kubacki nas zaskoczył”

Michal Doleżal, trener polskich skoczków, był wyraźnie wzruszony po brązowym medalu Dawida Kubackiego na skoczni normalnej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. – To nie jest tak, że na niego liczyliśmy, ale nas zaskoczył – powiedział czeski szkoleniowiec.

Po pierwszej serii najbardziej liczyliśmy na Kamila Stocha, który był na trzecim miejscu. Kubacki zajmował ósmą pozycję. – Dawid nas uspokoił. Jeden medal bralibyśmy w ciemno i to jest super rezultat – powiedział wzruszony Doleżal w rozmowie z Filipem Czyszanowskim.



W tym sezonie Kubacki nie prezentował najwyższej formy. Ani razu nie był w dziesiątce zawodów Pucharu Świata. – Dawid oddał dużo udanych skoków podczas przygotowań w Zakopanem. Wiedzieliśmy, że musimy wyeliminować błędy, zwłaszcza jeśli chodzi o końcówkę dojazdu do progu. Pokazywał już pojedyncze dobre skoki, a tu dwie świetne próby na igrzyskach olimpijskich – cieszył się trener Polaków.



– Biorąc pod uwagę ten sezon, to może być jakieś zaskoczenie, ale Piotrka, Kamila i Dawida zawsze stać na medal. Jeśli chodzi o Dawida to jesteśmy zaskoczeni. To nie tak, że na niego nie liczyliśmy, ale zaskoczył wszystkich – zakończył Doleżal.