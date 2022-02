Kubacki: to była euforia, choć... ja nie umiem się cieszyć

– Czy wierzę w ten medal? Teraz już tak. Piotrek Żyła oczywiście klepał swoje: „będzie, będzie”. Ale do skoku Petra Prevca to tak średnio chciałem mu w to uwierzyć – powiedział Dawid Kubacki po zdobyciu brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Po pierwszej serii Kubacki był 8. i nie do końca wierzył, że włączy się do walki o podium. – Wiedziałem, że Prevc miał sporą przewagę i tę wymaganą odległość w drugiej próbie przeskoczył. Ale gdy na tablicy pojawiła się informacja, że było to poniżej 100 m, to lampka nadziei się zapaliła.



– Kiedy dowiedziałem się, że mam brązowy medal, to już była euforia, lawina szczęścia. Potrzebowałem naprawdę chwili, żeby ogarnąć, że to jest prawda – dodał Kubacki, jednocześnie przyznając, że celebrowanie radości nie jest jego mocną stroną.



– Przytoczę anegdotę z letniego Grand Prix, gdzie drużynowo stanęliśmy na podium, jeszcze z Adamem Małyszem, Krzysztofem Miętusem i Maciejem Kotem. Gdy okazało się, że mamy to trzecie miejsce, powiedzieliśmy sobie: teraz jeszcze wypadałoby się nauczyć cieszyć, bo skakać już umiemy. Do dziś mam to w głowie i chyba wciąż się w tej kwestii niewiele zmieniło.

Mimo, że na skoczni wiatr często zmieniał kierunek, Kubacki był zadowolony z przebiegu zawodów. – Warunki były tym razem bardzo sprawiedliwe i to, że oddałem dwa najlepsze skoki w sezonie, nie jest przypadkiem. Mogę się tylko cieszyć, że stało się to akurat w konkursie olimpijskim.



Dla Polaka to sezon pełen zawirowań. Jeszcze niedawno nie mógł nawet normalnie trenować, ze względu na zakażenie COVID-19. – Podczas izolacji mogłem odpocząć, spędzić czas z rodziną. Kiedy tylko wznowiłem treningi, poczułem że idzie to we właściwym kierunku.



Czy sukces Kubackiego pociągnie teraz mentalnie resztę naszych zawodników? – Nam wszystkim było to potrzebne. Pokazaliśmy, jako drużyna, że potrafimy walczyć i się nie poddajemy. Kamil Stoch jest cały czas w czołówce, Piotrek również. Nasz zespół ma siłę i będzie ją dalej budował – zakończył świeżo upieczony medalista olimpijski.