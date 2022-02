Katastrofalny głód w Etiopii. W latach 90. umierały miliony, teraz może być gorzej

Etiopia coraz bardziej pogrąża się w głodzie. Katastrofalna susza w południowej i północno-wschodniej części kraju zabija bydło, w wyniku czego milionom ludzi brakuje żywności. Mieszkańcy, uzależnieni od zwierząt hodowlanych, walczą o przetrwanie. Ziemia usłana jest zwłokami padłych krów, owiec, wielbłądów i osłów. Problemy pogłębia trwająca od ponad roku wojna domowa i zapaść gospodarcza.

Pracownicy organizacji humanitarnych i lokalni urzędnicy uważają, że kryzys w Etiopii będzie się pogłębiał. Szacują, że do połowy marca prawie 7 mln ludzi, zwłaszcza mieszkańców jałowych nizin, będzie pilnie potrzebowało pomocy humanitarnej. Według UNICEF prawie 850 tys. dzieci na tych obszarach ucierpi z powodu niedożywienia.



Zainab Wolie, matka siedmiorga dzieci, straciła połowę swoich kóz i owiec. Obwód ramienia jej dwuletniej córki Nimo to zaledwie 12 centymetrów. – Takiej suszy jeszcze nie widzieliśmy, sytuacja jest rozpaczliwa. Zaczyna brakować żywności, dlatego codziennie modlimy się o deszcz i ratunek dla zwierząt. Nasze dzieci zaczynają chorować z powodu niedożywienia – mówi Zainab w rozmowie z „The Guardian”.



– Jeśli w kwietniu nadejdzie deszcz sytuacja się poprawi – uważa Gianfranco Rotigliano, przedstawiciel UNICEF w Afryce. Zaznacza jednak, że jeśli susza się pogłębi, sytuacja może stać jeszcze poważniejsza niż w latach 90., gdy głodowały i umierały miliony ludzi.

UNICEF szacuje, że aby pomóc najbardziej potrzebującym potrzebne jest ponad 24 mln funtów na odbudowę studni i żywność dla dzieci. – Bez szybkiej pomocy blisko 4,5 mln ludzi wkrótce zabraknie wody pitnej – ostrzega Rotigliano.

UNICEF with local governments is working tirelessly to provide life-saving assistance to those desperately in need. But we need your support, UNICEF is appealing for $32 million in addition to the overall humanitarian appeal of USD $351 million.