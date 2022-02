Morawiecki w 2022 r. i Tusk w 2012 r. o cenie paliwa. To porównanie robi wrażenie

Polska obniżyła podatek paliwowy. Ceny na stacjach spadły o kilkadziesiąt groszy. – Obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 proc. I tak jak obiecaliśmy, to zrobiliśmy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Internauci przypomnieli, jak o problemie rosnących cen wypowiadał się 10 lat temu ówczesny szef rządu Donald Tusk. Zapewniał, że rząd PO-PSL mógłby zmniejszyć podstawową stawkę VAT, ale „byłaby to decyzja zabójcza dla budżetu”.

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd na początku lutego obniżył podatek VAT na paliwa, gaz, żywność, nawozy i energię elektryczną. Średnia cena litra benzyny na stacjach spadła z około 6 zł do 5,19 zł, a oleju napędowego do 5,24 zł.





Morawiecki: Obiecaliśmy i zrobiliśmy

Rządowa tarcza antyinflacyjna i działania optymalizacyjne @PKN_ORLEN przynoszą wymierne efekty. Paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie! pic.twitter.com/qj6woRDNsi — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 1, 2022

– Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjną hydrę, tę inflacyjna huśtawkę. Dlatego już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników, a po sylwestrze – obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 proc.– powiedział premier Mateusz Morawiecki.Premier dodawał: „O ile ceny paliwa w wielu krajach – we Francji, w Danii, w Niemczech rosną, u nas spadły. Spadły z godnie z obietnicami”. Jak dodał, dla przeciętnej rodziny to oszczędność kilkudziesięciu złotych na jednym tankowaniu. –– wskazał.– Dla mnie to jest ważny instrument walki o portfele Polaków – po to, żeby Polacy mieli jak najtańsze produkty, jak najtańszą benzynę, ale to także walka z inflacją – podkreślił premier. Jak wskazał, cena paliwa przekłada się na koszty wielu produktów, a przed wszystkim – koszty transportu. – Wierzę, że tak jak do tej pory przez wiele naszych działań, udało się i utrzymać dobry wzrost gospodarczy i obronić miejsca pracy, tak teraz, przez kolejne nasze działania, zwalczymy w końcu tę inflacyjną hydrę – powiedział szef polskiego rządu.

Podobnych co rząd Mateusza Morawieckiego rozwiązań nie mógł znaleźć rząd Donalda Tuska. Internauci przypomnieli wypowiedź Tuska z 2012 roku, kiedy jako szef rządu komentował problem rosnących cen. Jak mówił, rosnące ceny paliw to „dość fatalny dla konsumentów paliwa zbieg okoliczności”: niekorzystna zmiana kursu złotego i cen ropy oraz konieczność wprowadzenia akcyzy na poziomie wymaganym przez Unię Europejską.





Tusk o cenach paliw w 2012 roku

Polityk mówił, że ten splot negatywnych czynników spowodował, iż zmalał w kraju margines możliwych manewrów marżą firm paliwowych. Zadeklarował, że rząd „w ramach przepisów, szanując narodowy charakter tych spółek” aktywnie, a czasem brutalnie rozmawia z tymi, od których bezpośrednio zależy cena paliwa w Polsce. – Ale nie możemy nie widzieć faktów –Wskazywał wówczas, że rząd mógłby zmniejszyć podstawową stawkę VAT, ale obecnie byłaby to decyzja zabójcza dla budżetu. – Jest jeden możliwy manewr, ale dzisiaj jest on nie do przeprowadzenia – istotnym czynnikiem cenotwórczym jest stawka VAT. My możemy podejmować autonomiczne decyzje co do jej wysokości, ale zgodnie z przepisami VAT na paliwa musi wynosić tyle, ile stawka podstawowa VAT – w Polsce 23 proc. – powiedział Tusk.Dodał, że „jeśli obniżylibyśmy VAT na produkty objęte stawką podstawową, to oczywiście byłoby to zabójcze z punktu widzenia budżetu”. – Niewykonalne – nie chcę nikogo czarować – dodał.