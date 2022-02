Dotacja na usuwanie azbestu. Trwa nabór [WIDEO]

W całej Polsce gminy przyjmują wnioski na usuwanie materiałów zawierających azbest. Niektórzy rolnicy mogą liczyć nawet pokrycie w całości kosztów demontażu, transportu i utylizacji materiałów. Pieniądze pochodzą ze specjalnego programu oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Jedno z wielu gospodarstw w Polsce. Krzysztof Wojnowski z Trzemiętowa (woj. kujawsko-pomorskie) planuje wymianę dachu, bo wie, że azbest nie jest obojętny dla zdrowia. Aby się go pozbyć, trzeba skorzystać z usług specjalistów. – Jak wiadomo, eternit zawiera azbest, a azbest jest rakotwórczy, więc należy go utylizować w sposób zgodny z przepisami – podkreśla.



Dlatego też rolnik korzysta ze wsparcia. Pomoc znalazł w miejscowym urzędzie gminy. W Sicienku wnioski przyjmowane są do 15 marca tego roku. Wystarczy tylko wypełnić odpowiedni formularz. W Sicienku mieszkańcy mogą liczyć na zwrot do 70 proc. poniesionych kosztów.



– Wiele gmin uzyskuje refundację tych poniesionych kosztów na poziomie 100 proc. Te bogatsze gminy już trochę mniejszym budżetem dysponują z naszej strony, aczkolwiek nadal jest to ogromne wsparcie – zaznacza Radosław Polański z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Bydgoszcz

W Sicienku (woj. kujawsko-pomorskie) średnio rocznie ze wsparcia korzysta kilkudziesięciu mieszkańców. – Część mieszkańców już sama na własny koszt zdejmie ten azbest i firma, która zostanie wyłoniona odbiera azbest od mieszkańca, transportuje i go utylizuje, a część mieszkańców decyduje się również na zdjęcie azbestu przez firmę, transport i utylizację – tłumaczy Magdalena Stypka z Urzędu Gminy w Sicienko.W latach 2010-2020 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył na usuwanie materiałów 210 mln zł. Aktualny nabór trwa jeszcze ponad rok, do wzięcia pozostało około 50 mln zł. Zachęt, by skorzystać ze wsparcia nie brakuje.Nadal w Polsce jest jeszcze około 8 mln ton azbestu, który powinien zniknąć do 2032 roku.