Szrot o dodatkowych kontyngencie żołnierzy z USA: Prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa

Rozlokowanie dodatkowego kontyngentu żołnierzy z USA w Polsce prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i polskich obywateli – ocenił w niedzielę szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. Oznacza to, że Stany Zjednoczone są zdolne do bardzo zdecydowanych działań – dodał.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot pytany był w TVP Info o to, jakie będzie zadanie dodatkowych amerykańskich żołnierzy, którzy trafią do Polski. Szrot powiedział, że wzmocnienie amerykańskiego kontyngentu w Polsce ma przede wszystkim dwa aspekty.



– Po pierwsze ona (decyzja – red.) prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa Polski i polskich obywateli (...), żeby ci, którzy będą mieli wobec Polski jakieś agresywne nieprzyjazne zamiary, jeszcze raz przemyśleli swoje plany. Po drugie, ona pokazuje na to, że Stany Zjednoczone są zdolne do bardzo zdecydowanych działań i to jest skierowane przeciwko autorom tego kryzysu na wschodniej granicy Ukrainy. Myślę, że oni też powinni brać pod uwagę, że w swoich kalkulacjach NATO i Stany Zjednoczone są w stanie do szybkiej i bardzo zdecydowanej reakcji – powiedział Szrot.



Dopytywany o zadanie i realne znaczenie rozlokowania dodatkowych żołnierzy amerykańskich w Polsce i o to, czy przedstawiciele prezydenta i rządu na ten temat rozmawiali powiedział: Oczywiście, że jest to temat, ale proszę nie oczekiwać ode mnie, że szczegóły założeń strategicznych, jeśli chodzi o zadania polskiej obronności będę w tej formie prezentował. Na pewno takie ustalenia zostały poczynione – zapewnił.

Zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski zostało wzmocnione i jest to też zasługa prezydenta Dudy, który aktywnie działa dyplomatycznie na wszystkich kierunkach polskiej dyplomacji.





Zwiększenie liczby wojsk

źródło: pap

W minioną środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.Pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy będą stacjonować w Polsce, wylądowali w sobotę na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.