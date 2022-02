Minister zdrowia pokazał wykres. „Decyzje w tym tygodniu”

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zbliżającym się tygodniu podejmie decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19. Szpitalne łóżka ponownie będą służyły do leczenia innych chorób.

Szef resortu zdrowia napisał na Twitterze, że wynika to z faktu, iż w ostatnich tygodniach obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń.



Na załączonym do wpisu wykresie widać, że obecnie różnica między liczbą nowych zakażeń a liczbą zajętych łóżek jest największa od początku pandemii.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało wcześniej, że w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest 17 661 osób. To o 24 osoby mniej niż wczoraj. Dla pacjentów covidowych przygotowanych jest w sumie 30 877 łóżek.



Potwierdzono także 34 703 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 15 osób. Do leczenia wykorzystywanych jest 1115 respiratorów. Łącznie przygotowanych jest 2688 takich urządzeń.

Obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z #COVID19 przywracając ją do leczenia innych chorób. pic.twitter.com/xtGFMCklP2 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 6, 2022