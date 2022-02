Weterani wzywają Putina do opamiętania. „Przestępcza prowokacja”

Część rosyjskich oficerów – weteranów opowiedziała się przeciwko możliwej wojnie z Ukrainą – poinformowało radio Echo Moskwy. Niezarejestrowane „Ogólnorosyjskie Zgromadzenie Oficerów” napisało w swoim oświadczeniu, że wtargnięcie na teren Ukrainy sprawi, że obywatele sąsiednich krajów na zawsze staną się śmiertelnymi wrogami Rosji.

Niemcy rozważają wysłanie dodatkowych wojsk na Litwę Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht poinformowała, że jej kraj rozważa wysłanie dodatkowych wojsk na Litwę. Ma to związek z rosnącym... zobacz więcej

Rosja od wielu miesięcy gromadzi wojska wokół ukraińskich granic zarówno na własnym terytorium, jak i na zaanektowanym Krymie i na Białorusi. Państwa NATO ostrzegły, że w przypadku agresji nie pozostaną bierne i nałożą na Moskwę dotkliwe sankcje.



Jeden ze współautorów oświadczenia napisanego przez „Ogólnorosyjskie Zgromadzenie Oficerów” emerytowany generał Leonid Iwaszow nazwał działania Kremla przestępczym prowokowaniem wojny z Ukrainą.



Wojskowy krytykuje rosyjskie władze, które w jego ocenie doprowadziły do degradacji kraju we wszystkich ważnych sferach.



„Ogólnorosyjskie Zgromadzenie Oficerów” jest organizacją nieformalną skupiającą emerytowanych i przeniesionych do rezerwy oficerów armii, policji i innych struktur siłowych.



Wcześniej apel antywojenny opublikowali rosyjscy obrońcy praw człowieka, intelektualiści i artyści.