Krzysztof Prusik wygrał „The Voice Senior” [WIDEO]

Emocje były do samego końca, poziom uczestników niebotyczny, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Finał trzeciej edycji „The Voice Senior” głosami widzów wygrał Krzysztof Prusik, stając się tym samym pierwszym mężczyzną, który zwyciężył polską edycję programu. – To piękno misji, pokazywanie talentu, ze szczyptą emocji, adrenaliny, rywalizacji. To pokazują wyniki oglądalności – podkreślił prezes TVP Jacek Kurski, który wskazał, że finał obejrzało prawie 4 miliony Polaków.

TVP wyprodukuje film o Annie Przybylskiej Wzruszająca opowieść o przedwcześnie zmarłej polskiej aktorce trafi na ekrany kin. TVP wyprodukuje obraz o Annie Przybylskiej, niezapomnianej... zobacz więcej

Niezwykła barwa głosu, osobowość i muzykalność stały się jego znakiem rozpoznawczym już podczas „Przesłuchań w Ciemno”, w trakcie których po mistrzowsku wykonał utwór „Dopóki jesteś” z repertuaru Skaldów trafił do drużyny Witolda Paszta. W każdym kolejnym etapie, w którym pojawiał się na scenie „The Voice Senior”, był bezkonkurencyjny. Dzięki głosom SMS oddanym przez widzów Krzysztof Prusik zwyciężył trzecią edycję programu, stając się tym samym pierwszym mężczyzną, który wygrał polską edycję programu.



– To nie może być prawda. Ten wspaniały sen nadal trwa. Na tym pięknym torcie, który ofiarowali mi organizatorzy i realizatorzy programu jakim jest „The Voice Senior” w postaci dojścia do finału, widzowie głosując na mnie położyliście wisienkę. Bardzo wam za to szanowni państwo serdecznie dziękuję. Największą nagrodą dla mnie nie są pieniądze, o których wspomniałem żartując podczas pierwszej prezentacji mej osoby, a właśnie ta statuetka, którą otrzymałem z rąk prezesa Telewizji Polskiej pana Jacka Kurskiego – powiedział Prusik.



– Możliwość pokazania się w Waszych domach na ekranie telewizorów to już coś nadzwyczajnego. Ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy ciężko pracowali tworząc ten program. Wszystkim bliskim memu sercu osobom, które dodawały mi otuchy w tych wspaniałych, a zarazem trudnych chwilach zwątpienia, a wcześniej nakłoniły do wzięcia udziału. No i przede wszystkim niebiosom, bez których nie byłoby mnie na tym świecie. A do Was Seniorzy – odwagi zgłaszajcie się. „The Voice Senior” to wspaniałość, która może być z waszym udziałem – podkreślił triumfator, który oprócz statuetki „The Voice Senior” wygrał również 50 tysięcy złotych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Krzysztof Prusik jako młody chłopak dostał się do Operetki w Warszawie. Śpiewu solowego uczył się w Szkole Muzycznej na Miodowej. Podjął współpracę z Filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu, zasilić chór Teatru Wielkiego. Od zawsze jednak marzył o estradzie. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku osiadł w Polsce, w Warszawie na Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.