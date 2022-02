„Alarm!”. Marcelek był zmuszany do zjadania petów. W końcu matka go zabiła

Zmuszanie do jedzenia niedopałków papierosów, bicie, podduszanie – takie piekło sprawili 2-letniemu Marcelkowi matka Anita W. i ojczym Martin K. W końcu kobieta – jak zeznała przed sądem – udusiła chłopca kołdrą. Matka chłopca usłyszała zarzut zabójstwa, oboje dorośli usłyszeli też zarzut znęcania się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem. Oboje przyznali się do stawianych im zarzutów. Jak to jednak możliwe, że sąd zastanawia się czy na pewno doszło do znęcania ze szczególnym okrucieństwem? – pytają reporterzy programu „Alarm!”, którzy przyjrzeli się bulwersującej sprawie.

