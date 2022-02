Niemcy rozważają wysłanie dodatkowych wojsk na Litwę

Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht poinformowała, że jej kraj rozważa wysłanie dodatkowych wojsk na Litwę. Ma to związek z rosnącym napięciem w regionie i rozmieszczeniem przez Rosję wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą.

W wywiadzie dla mediów grupy Funke, który zostanie opublikowany w poniedziałkowych wydaniach gazet koncernu, Christine Lambrecht wskazuje, że Niemcy już teraz są silnie zaangażowane na Litwie, bo stacjonuje tam dowodzona przez Niemców jedna z grup bojowych NATO. Jak podkreśla, możliwe jest wysłanie na Litwę dodatkowych żołnierzy. Minister dodaje, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy z litewskimi władzami.



W odpowiedzi na zajęcie Krymu przez Rosję w 2014 roku NATO wysłało cztery międzynarodowe grupy bojowe do Polski, Estonii, na Litwę i Łotwę. W ich skład wchodzi około 5 tysięcy żołnierzy.



Tymczasem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądowali pierwsi członkowie misji przygotowawczej amerykańskiej armii. Ich zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne nowego kontyngentu wojsk USA, który będzie stacjonował w Polsce.



Decyzję o przerzuceniu dodatkowych wojsk na wschodnią flankę NATO w związku z agresywnymi działaniami Rosji Pentagon ogłosił w środę. Wysłanych będzie około 2 tysięcy żołnierzy, z czego 1700 trafi do Polski, a 300 do Niemiec. Z kolei 1000 żołnierzy amerykańskich zostanie skierowanych z Niemiec do Rumunii.