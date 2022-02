Wojsko i wywiad USA sądzą, że Rosja planuje odstraszające ćwiczenia z bronią nuklearną

Przedstawiciele sił zbrojnych i służb wywiadowczych USA uważają, że Rosja zamierza przeprowadzić w tym miesiącu duże manewry wojskowe z bronią nuklearną, które mają być dla NATO ostrzeżeniem, by nie interweniowało, jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji na Ukrainę – pisze w sobotę „Financial Times”.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley i szefowa wywiadu Avril Haines powiedzieli w czwartek członkom Izby Reprezentantów, że prezydent Rosji Władimir Putin planuje ćwiczenia w połowie lutego – przekazał „FT” doradca w Kongresie USA, mający wiedzę na temat tego spotkania za zamkniętymi drzwiami.





Rosyjskie ćwiczenia nuklearne

Rosja zwykle jesienią przeprowadza swe doroczne ćwiczenia nuklearne, które obejmują testowe odpalanie międzykontynentalnych rakiet balistycznych z lądu, morza i powietrza. USA uważają jednak, że Putin postanowił przesunąć je w tym roku na wcześniejszy termin, by zademonstrować swą siłę, gdyby zdecydował się na inwazję na Ukrainę.Według władz USARosja ma – zdaniem Federacji Amerykańskich Naukowców – prawie 4500 głowic nuklearnych.Zdaniem Waszyngtonu siły, które Moskwa rozmieściła przy ukraińskich granicach, wystarczą do przeprowadzenia ograniczonego ataku, ale do inwazji na pełną skalę, łącznie z atakiem na Kijów, jest ich zbyt mało. Amerykańscy eksperci sądzą, że