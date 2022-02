Sto tysięcy martwych ryb wyrzuconych do morza. Jest śledztwo

Francuska minister ds. morza Annick Girardin zleciła zbadanie sprawy wyrzucenia do morza przez statek rybacki około 100 tys. martwych ryb, a tym samym możliwego naruszenie praktyk połowowych.

Jak podała w sobotę agencja AP, wideo i zdjęcia martwych ryb unoszących się w Zatoce Biskajskiej zostały opublikowane przez Sea Shepherd, organizację non-profit na rzecz ochrony przyrody.



Girardin zleciła krajowemu centrum nadzoru rybołówstwa (CNSP) zbadanie incydentu. Także komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius zarządził przeprowadzenie śledztwa w celu uzyskania informacji i dowodów w sprawie.



Ryby złowił zarejestrowany na Litwie statek rybacki Margiris. Organizacja Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), która go reprezentuje, przekazała w oświadczeniu, że ryby wpadły z powrotem do morza z powodu rozerwania sieci. „To niezwykle rzadka sytuacja i w tym przypadku była spowodowana niespodziewanie dużą ilością złowionych ryb” – przekazała PFA.

