Szynkowski vel Sęk apeluje do opozycji. „W tych czasach powinna czuć odpowiedzialność”

Apeluję do opozycji w Polsce, żeby dzisiaj nie koncentrować się na grach politycznych, żeby dokuczyć rządowi czy go skrytykować; w tych czasach szczególnych opozycja także powinna czuć na sobie odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo – mówił w programie „Gość Wiadomości” Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Minister odniósł się do dużej koncentracji rosyjskich wojsk zarówno przy granicy z Ukrainą, jak i na Białorusi. Poinformował, że „wszyscy sojusznicy w NATO są gotowi na dwa scenariusze rosyjskiego ataku na Ukrainę”. Dodał, że oczywiście jest też możliwość deeskalacji konfliktu, jednak jego zdaniem obecnie nic na to nie wskazuje.



–Taka koncentracja wojsk jest sygnałem, że państwo polskie musi w tej chwili prowadzić aktywne działania w sferze dyplomatycznej, ale w sferze również umacniania własnej odporności, żeby na różne rozwoje sytuacji być gotowym – powiedział.

Gość TVP Info wskazał na potrzebę skoncentrowania się w związku z tym na najważniejszych sprawach. – I o to też apeluję do opozycji w Polsce, żeby dzisiaj nie koncentrować się na grach politycznych, nie koncentrować się na tym, żeby dokuczyć rządowi czy go skrytykować. W czasach spokoju na tego rodzaju grę polityczną opozycja może sobie pewnie pozwolić, natomiast w tych czasach szczególnych opozycja także powinna czuć na sobie odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo. To jest mój apel – powiedział.– Natomiast to co chciałem jasno powiedzieć, żeby uspokoić też tych, co obawiają się tych najbardziej pesymistycznych scenariuszy – że państwo polskie jest bezpieczne – zapewnił Szymon Szynkowski vel Sęk.