Dwie godz. mniej języka niemieckiego. Zaoszczędzone środki trafią do Polonii

Zmniejszenie wymiaru dodatkowego nauczania języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej z 3 do 1 godziny tygodniowo zakłada opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie szefa MEiN Przemysława Czarnka. Zaoszczędzone środki zostaną przekazane na naukę języka polskiego dla Polonii, mieszkającej w Niemczech. Polacy w Niemczech nie mają obecnie statusu mniejszości narodowej, który to został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy

W piątek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki ws. warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.



Rozporządzenie dotyczy tylko mniejszości niemieckiej i zmniejsza wymiar godzin nauki języka niemieckiego prowadzonej w formie dodatkowej dla uczniów należących do tej mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo. Inne mniejszości nie zostały objęte zmianą. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.



Nowela rozporządzenia to pokłosie zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.



W grudniu Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. wraz z poprawką zmniejszającą o 39,8 mln zł subwencję oświatową w stosunku do przedłożenia rządowego. Zgodnie z uzasadnieniem poprawki pozyskane środki mają być przeznaczone na nauczanie języka polskiego w Niemczech. W uzasadnieniu wskazano, że od 1 września 2022 r. planowane są zmiany organizacyjne w nauczaniu języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, realizowanym w formie dodatkowej nauki języka mniejszości, polegające na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania o dwie godziny.



Polacy w Niemczech nie mają obecnie statusu mniejszości narodowej, który to został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy. Z tego względu niemieckie władze ograniczają subwencjonowanie inicjatyw kulturalnych i oświatowych Polaków mieszkających w tym kraju. Tymczasem podpisany w 1991 roku przez rządy Rzeczypospolitej Polski i Republiki Federalnej Niemiec „Traktat o dobrym sąsiedztwie” zakładała m.in. uregulowanie - na zasadzie wzajemności - kwestii istnienia niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce, oraz polskiej w Niemczech.



„Dotrzymałem słowa! Przywracamy symetrię! Z 3 do 1 godziny tygodniowo obniżamy liczbę lekcji dla mniejszości niemieckiej, a 30 mln zł przeznaczymy na naukę języka polskiego ojczystego w RFN, która na ten cel nie wydaje nawet 1 euro. Koniec z dyskryminacją Polaków w Niemczech!” – napisał na Twitterze Janusz Kowalski.

