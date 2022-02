Makabra w USA. Agresor zabił kilka osób, w tym dziecko

Mieszkaniec amerykańskiego stanu Teksas zabił w dwóch strzelaninach czterech krewnych, w tym dziecko, a później śmiertelnie zranił siebie. Poinformowała o tym w sobotę lokalna policja.

Według dziennika „Corsicana Daily Sun” miejscowy szef policji Robert Johnson powiadomił, że o jednej strzelaninie informowano ostatniej nocy w mieście Corsicana, około 80 km od Dallas. Ofiary drugiej odkryły władze w miejscowości Frost, ok. 32 km od Corsicany.



Jak wyjaśnił Johnson śmiertelnymi ofiarami napastnika byli mężczyzna i kobieta w Corsicanie oraz mężczyzna i dziecko we Frost. Dotychczas nie ujawniono ich nazwisk ani wieku – podała agencja AP, powołując się na źródła policyjne.



Johnson dodał, że ponadto w strzelaninie dwie osoby doznały obrażeń w Corsicanie, a trzecia we Frost. Wszyscy zostali odwiezieni w stanie krytycznym do szpitala.

Jak wyjaśnił szef policjiFunkcjonariusze zdołali też wyłączyć dzięki temu silnik samochodu.„Funkcjonariusze podeszli do pojazdu, gdzie znaleźli mężczyznę z raną postrzałową głowy. Zmarł on w szpitalu. Nazwisko podejrzanego nie zostało ujawnione” – przytacza Associated Press wypowiedź Johnsona.