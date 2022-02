Ewa Błaszczyk od lat walczy o wybudzenie córki. Poinformowała o stanie jej zdrowia

Aktorka i wokalistka Ewa Błaszczyk od ponad 20 lat walczy o zdrowie córki, która po nieszczęśliwym wypadku zapada w śpiączkę. W wywiadzie dla „Super Expressu” poinformowała, jaki jest obecnie stan Oli. „Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości” – powiedziała.

W 2000 roku Ola zachłysnęła się wodą popijając tabletkę. Doszło do niedotlenienia i 6-letnia wówczas dziewczynka zapadła w śpiączkę.



W 2016 roku córka Błaszczyk trafiła do olsztyńskiej Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie poddano ją nowatorskiej operacji wszczepienia do kręgosłupa implantów elektrycznych, mających stymulować mózg dziewczyny. Zabieg przeprowadził prof. Wojciech Maksymowicz pod kierunkiem japońskiego neurochirurga prof. Isao Mority, który opracował operację i przeprowadził ją w Japonii na około trzystu pacjentach.

W rozmowie z „Super Expressem” Ewa Błaszczak poinformowała, jak Ola zareagowała na rehabilitację. „Właściwie już wykorzystaliśmy wszystkie możliwości. Ona się oczywiście poprawia, bo cały czas pracujemy ciężko z całym teamem i wykorzystujemy stymulator w przedłużonym rdzeniu tylnego sznura. To co robiliśmy z Japończykami. Ola była najtrudniejszym pacjentem w tej grupie, najbardziej oddalonym od zdarzenia, co zawsze gorzej rokuje. Ale bardzo wielu osobom się znacznie poprawiło, więc to ma sens. Będziemy szukać w nauce nowych rozwiązań i nowych pomysłów” – powiedziała.Ażeby pomóc córce oraz wielu innym pacjentom wymagającym rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych, aktorka założyła fundację „Akogo?”, a później zaangażowała się w budowę kliniki „Budzik”.