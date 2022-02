Federacja Młodych Socjaldemokratów wychwala Bieruta „Są kwestie, w których powinno brać się go za wzór”

W 75. rocznicę mianowania Bolesława Bieruta prezydentem Polski laurkę zbrodniarzowi wystawiła w mediach społecznościowych Federacja Młodych Socjaldemokratów. „Lata przywództwa Bieruta to przede wszystkim lata niebywałego postępu cywilizacyjnego, gospodarczego i społecznego” – czytamy we wpisie młodzieżówki SLD, który szybko zniknął z Facebooka.

„(…) Sejm Ustawodawczy zdecydował o przekazaniu najwyższej władzy w kraju jedynej osobie, której przywództwo mogło podołać odbudowie Polski po zniszczeniach doznanych w wyniku drugiej wojny światowej” – twierdzi Federacja Młodych Socjaldemokratów.



„Lata przywództwa Bieruta to przede wszystkim lata niebywałego postępu cywilizacyjnego, gospodarczego i społecznego (…). Nie można także zapomnieć o niebywałym sukcesie gospodarczym, jaki zapewnił Polsce Plan Odbudowy Gospodarczej, który w szybkim tempie podniósł poziom życia ludności cywilnej wysoko ponad poziom przedwojenny, a także odbudował i unowocześnił” – czytamy na Facebooku.



Na koniec młodzi socjaldemokraci dochodzą do wniosku, że „Bierut pozostaje postacią niezwykle kontrowersyjną (…), lecz są kwestie, w których powinno brać się go za wzór”.



Wychwalający Bieruta wpis pojawił się na facebookowym profilu Federacji Młodych Socjaldemokratów w sobotę późnym popołudniem. Po kilkunastu minutach został skasowany.

Bolszewicki terror, represje, prześladowania walczących o wolność. Za jego czasów zamordowano TYSIĄCE Polaków. Taki był Bierut.@FMS_kraj uważa inaczej.

O czym nie wspomnieli młodzi socjaldemokraci?

Bilans rządów Bolesława Bieruta, jako odpowiedzialnego za stosowanie i utrzymywanie systemu zorganizowanej przemocy w celu sterroryzowania społeczeństwa, to także przynajmniej 100 tys. ofiar różnorakich represji – według oficjalnych danych (wówczas utajnionych) w połowie 1952 roku w więzieniach znajdowało się 49,5 tys. więźniów politycznych.



W związku z „procesem szesnastu” w 1945 roku, nie podjął również żadnych działań zmierzających do ostrzeżenia ówczesnych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przed mającym nastąpić porwaniem, uwięzieniem i skazaniem przez NKWD – o czym został poinformowany wcześniej przez Zastępcę Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych, Iwana Sierowa.



Był bezpośrednio odpowiedzialny za bezprawne pozbawienie wolności i dalsze przetrzymywanie z całkowitym, a następnie częściowym ograniczeniem swobód Stefana Wyszyńskiego, wydając polecenie jego uwięzienia, na co wcześniej uzyskał zgodę Moskwy.



Bierut był również odpowiedzialny za sfałszowanie wyników referendum ludowego w 1946 roku. Inicjował i nadzorował sfałszowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w styczniu 1947 roku.



W „Słowniku biograficznym Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku”, wydanym przez Instytut Nauk Politycznych PAN Bierut został nazwany „jednym z największych, jeśli nie największym, zbrodniarzy w całej historii Polski – człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć wielu tysięcy ludzi”.



Jako głowa państwa, nie skorzystał z prawa łaski wobec setek osób skazanych z przyczyn politycznych na karę śmierci.

