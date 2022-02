Pakiet mobilności uderzy w polskich kierowców. Firmy spedycyjne szukają sposobu

Polskie firmy spedycyjne masowo występują o licencje przewozowe w Niemczech – informuje portal dw.com. Jest to związane ze zbliżającym się wejściem w życie pakietu mobilności, ograniczającego ich usługi na przewóz towarów za granicą.

Nowe przepisy są wprowadzane stopniowo od dwóch lat. Ich celem jest wyrównanie warunków pracy i płacy kierowców na terenie całej UE. Domagały się ich głównie organizacje branżowe z krajów „starej Unii”.



21 lutego wejdą w życie kolejne zmiany, m.in. obowiązek powrotu ciężarówek co osiem tygodni do kraju macierzystego. Wcześniej kierowcy mogli zmieniać się na trasie, teraz nie będzie to możliwe.



Portal przypomina też, że „najbardziej sporna kwestia dotyczy tzw. kabotażu, czyli przewozu towarów przez zagranicznego przewoźnika w innym państwie członkowskim. Od 21 lutego po wykonaniu zaledwie trzech takich kursów ciężarówka będzie musiała odbyć czterodniowy przymusowy postój”.

źródło: dw.com

Nowe przepisy uderzą w polskich przewoźników i ograniczą im liczbę zleceń.Z tego powodu do rejestru handlowego we Frankfurcie nad Odrą wpływają liczne wnioski o rejestrację firmy spedycyjnej, której właściciele pochodzą z Polski – po założeniu spółki w Niemczech mogą występować o niemiecką licencję przewozową.„Do tej pory udało się uzyskać dla naszych klientów ponad 300 licencji. W ostatnim czasie pomogliśmy też piętnastu firmom przewozowym z Polski założyć spółkę w Niemczech” – informuje cytowana przez dw.com Agnieszka Bollmann z biura doradczego Bollmann und Partner we Frankfurcie nad Odrą.