„Działania zbrojne na Ukrainie spowodują ataki hybrydowe w całym regionie”

Jeśli Rosja zdecyduje się na działania militarne na Ukrainie, to może to doprowadzić do ataków hybrydowych na Estonię i inne kraje regionu – uważa Kusti Salm, sekretarz estońskiego ministerstwa obrony. Tymczasem estońskie media podają, że jeszcze w tym miesiącu do Estonii mogą przybyć dodatkowi żołnierze brytyjscy.

Ataki hybrydowe i towarzysząca im kampania dezinformacyjna będą przeprowadzane ponieważ paraliżują nasz proces podejmowania decyzji politycznych – powiedział w portalu ERR Kusti Salm.



Jego zdaniem każda taka akcja będzie miała na celu próbę zwrócenia przeciwko sobie różnych grup społecznych. W opinii estońskiego specjalisty potencjalna wojna doprowadzi też do ucieczki z kraju wielu Ukraińców. Mogą oni trafić również do Estonii.



– Mieszka u nas wielu obywateli Ukrainy i jest bardzo prawdopodobne, że wielu uchodźców zechce przyjechać tu do swoich rodzin. Musimy przygotować się na napływ tysięcy osób – zwrócił uwagę.



Obecnie Ukraińcy są najliczniejszą po Rosjanach mniejszością narodową w tym kraju.





Brytyjscy żołnierze przyjadą do Estonii

#wieszwiecej Polub nas

źródło: iar

Tymczasem Wielka Brytania, która w Estonii przewodzi wielonarodowej batalionowej grupie bojowej NATO prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu podwoi liczbę swoich żołnierzy.Jak pisze portal ERR, Brytyjczycy zwykle wymieniają swoich żołnierzy co pół roku – w marcu i we wrześniu. Plan przewiduje, że nowa grupa przybędzie tym razem nieco wcześniej, a ta, która pełni obecnie służbę opuści Estonię później.Oznaczałoby, że przez kilka miesięcy w kraju stacjonować będą równolegle dwie rotacje żołnierzy, dzięki czemu ich liczba zwiększy się do blisko 1700. Ostateczne decyzje mają być znane w przyszłym tygodniu.