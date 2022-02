Ratownicy wydostali 5-latka uwięzionego na głębokości 32 metrów. Chłopiec nie żyje [WIDEO]

Pięcioletni Rayan, który we wtorek wieczorem wpadł do studzienki w miejscowości Ighran na północy Maroka, nie żyje. Jego śmierć potwierdzono w sobotę krótko po tym, jak chłopiec został wydobyty przez ekipę ratunkową.

Z informacji marokańskich mediów wynika, że chłopiec o imieniu Rayan wpadł do studzienki podczas zabawy we wtorek w miejscowości Ighran na północy kraju.



Ratownicy dostali się do uwięzionego w wąskiej dziurze chłopca poprzez prostopadły tunel. Przy odwiercie pracowały trzy koparki.



Do studzienki, która o tej porze roku nie jest wypełniona wodą, ratownicy tłoczyli tlen oraz dostarczali chłopcu wodę zmieszaną z cukrem. Podjęta w środę próba zejścia ratowników do chłopca nie powiodła się.



Morocco gripped by efforts to rescue a child who fell into a well.

The child local media have identified as a 5-year-old boy named Rayan, was playing near the well in the town of Tamrout, Chefchaouen. Rayan is believed to have fallen about 32m through a narrow opening. #SaveRayan pic.twitter.com/wzokXWWNYb