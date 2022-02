Dziecko uwięzione na głębokości 32 metrów. Akcja ratunkowa trwa już 2 dni [WIDEO]

Marokańskie służby ratownicze w czwartek pracują drugą dobę przy wydobyciu pięcioletniego chłopca, który wpadł do głębokiej na 32 metry studzienki. Według osób obecnych na miejscu zdarzenia dziecko żyje.

Z informacji marokańskich mediów wynika, że chłopiec o imieniu Rayan wpadł do studzienki podczas zabawy we wtorek w miejscowości Ighran na północy kraju.



Świadkowie twierdzą, że ratownicy próbują dostać się do uwięzionego w wąskiej dziurze chłopca poprzez prostopadły tunel. Przy odwiercie pracują trzy koparki.





Morocco gripped by efforts to rescue a child who fell into a well.

The child local media have identified as a 5-year-old boy named Rayan, was playing near the well in the town of Tamrout, Chefchaouen. Rayan is believed to have fallen about 32m through a narrow opening. #SaveRayan pic.twitter.com/wzokXWWNYb