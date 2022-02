„Dostarczcie broń Ukrainie!”. Apel noblistek do niemieckich władz

Herta Mueller i Swietłana Aleksijewicz apelują na łamach „Spiegla” do Niemiec o pilną dostawę broni dla Ukrainy. „Obie noblistki ostro krytykują niemieckie władze zarzucając im kompromitowanie kraju przed całym światem” – informuje Deutsche Welle.

Aleksiejewicz to białoruska pisarka i laureatka Nobla z 2015 roku. Jej zdaniem wsparcie dla Ukrainy jest ważne nie tylko dla Kijowa, ale też dla jej kraju.



Wspomniała, że podczas jednego z pobytów na Ukrainie była świadkiem transportu zwłok ukraińskich żołnierzy zabitych w Donbasie. – Od wieków panuje zwyczaj, że ludzie wychodzą z domów i klękają przy drodze. To był wstrząsający widok. Ci chłopcy zostali zastrzeleni przez rosyjskich najemników. Niemieccy politycy, którzy już wtedy odmawiali tym chłopcom broni, powinni znać takie sceny, aby zrozumieć, co teraz powinni zrobić – tłumaczy Aleksijewicz.



Z kolei Mueller, która wyróżnienie Akademii Szwedzkiej dostała w 2009 roku uważa, że Niemcy „nie mogą powoływać się na swoją nazistowską przeszłość, aby uzasadnić odmowę dostaw broni dla Ukrainy”.



– Właśnie ze względu na historię Niemcy muszą teraz pomóc – podkreśla Mueller. Wcześniejszą decyzję niemieckich polityków o wysłaniu hełmów jest jej zdaniem „kompromitacją przed całym światem”. „Czy w następnej kolejności wyślą koper włoski w torebkach? Albo trumny dla poległych ukraińskich żołnierzy?” – pyta z ironią.



Słowa szefowej dyplomacji Annaleny Baerbock „Kto rozmawia, ten nie strzela” określiła Mueller mianem „głupiego wyświechtanego sloganu”. Jej zdaniem zaniepokojenie postawą Niemiec jest w pełni uzasadnione. „Ukraińcy muszą móc się bronić” – podkreśliła.



Mueller powiedziała, że polityka Władimira Putina zagraża nie tylko Ukrainie, lecz wszystkim krajom wschodnioeuropejskim. „Dlaczego Rumuni, Polacy i wszyscy inni chcieli koniecznie wejść do NATO? Przecież nie dlatego, żeby zaatakować Rosję, lecz żeby chronić się przed Rosją”.

