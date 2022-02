Ostry zakręt Kościoła katolickiego w Niemczech. Nuncjusz wzywa do jedności

Niemieccy biskupi poparli zniesienie celibatu, święcenia kobiet i odejście od rozumienia płci jako męskiej i żeńskiej. To efekty obrad trzeciego zgromadzenia plenarnego „drogi synodalnej” we Frankfurcie nad Menem. W sobotę rano przyjęto na tym forum „dokument roboczy na temat homoseksualizmu w katechizmie”, a także „wyznanie winy wobec osób homoseksualnych”. Abp Nicola Eterović, nuncjusz apostolski w Niemczech, wezwał niemieckich biskupów do jedności z papieżem i Kościołem powszechnym.

Uczestnicy trzeciego zgromadzenia plenarnego „drogi synodalnej” we Frankfurcie nad Menem, odbywającego się z udziałem biskupów i świeckich z całego kraju, opowiedzieli się w piątek m.in. za udzielaniem święceń kobietom oraz zniesieniem obowiązkowego celibatu dla duchownych obrządku łacińskiego.



Sugerowano także odejście od rozumienia płci jako męskiej i żeńskiej oraz opowiadano się za szeregiem innych kontrowersyjnych postulatów, które stanowiłyby odejście od dotychczasowego nauczania i praktyki Kościoła.



W sobotę rano przyjęto na tym forum „dokument roboczy na temat homoseksualizmu w katechizmie”, a także „wyznanie winy wobec osób homoseksualnych”.





Nuncjusz zabra głos

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

Nuncjusz apostolski, który przebywa we Frankfurcie jako obserwator z ramienia papieża Franciszka, potwierdził, że synodalność jest „bardzo bliska sercu Ojca Świętego”. Nie jest to jednak „dążenie do konsensusu większości”.„Papież często mówi o synodalności i pozytywnych aspektach z nią związanych, ale jednocześnie zachęca nas do unikania fałszywego rozumienia i błędów” – stwierdził abp Eterović.Nuncjusz zacytował przemówienie papieża Franciszka do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji Nauki Wiary z 21 stycznia 2022 r.: „Można by pomyśleć, że proces synodalny polega na wysłuchaniu wszystkich, przeprowadzeniu ankiety i podaniu wyników. Wiele głosów, wiele głosów, wiele głosów... Nie. (…) Nie można uczestniczyć w procesie synodalnym bez rozeznania. Takie rozeznanie sprawi, że synod będzie prawdziwym synodem, którego najważniejszą postacią – powiedzmy to w ten sposób – jest Duch Święty, a nie parlament czy sondaż opinii, jaki mogą zrobić media”.Abp Eterović wskazał także na znaczenie Pisma Świętego, które „musi być głoszone, słyszane, czytane, przyjmowane i przeżywane jako Słowo Boże, w ślad za tradycją apostolską, z którą jest nierozerwalnie związane”.„Dla papieża Franciszka Słowo Boże jest także latarnią, która kieruje procesem synodalnym rozpoczętym w całym Kościele. Starając się słuchać siebie nawzajem z uwagą i rozeznaniem - bo to nie jest kwestia opinii, nie, ale rozeznania Słowa – słuchajmy razem Słowa Bożego i Ducha Świętego. I niech Matka Boża da nam stałość w karmieniu się Ewangelią każdego dnia” – powiedział nuncjusz.