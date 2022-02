Dariusz Matecki ofiarą spoofingu. „Podbiegnę i wbiję ci nóż w serce”

„Wystarczy, że podbiegnę i wbiję ci nóż w serce. Każdy zbrodniarz skończy martwy, bo został wydany na ciebie wyrok śmierci za zbrodnie na ludziach” – serię nagrań z groźbami otrzymał w ostatnich dniach Dariusz Matecki, który stał się ofiarą spoofingu. Jak ujawnia na Twitterze szczecińśki radny jedno z połączeń zostało wykonane z numeru należącego do właściciela jednego z największych portali w Polsce.

„Co tam k…a fikasz. (…) Nie mów c…u, że nagrywasz. (…) Wystarczy, że podbiegnę i wbiję ci nóż w serce. Każdy zbrodniarz skończy martwy, bo został wydany na ciebie wyrok śmierci za zbrodnie na ludziach. Wyrok został wydany w imieniu Polski podziemnej. Rozumiesz to, k…o? (…) Ty k…o, zginiesz wkrótce, bo nie ma zgody na podawanie dzieciom śmiecionki. Wiem, gdzie mieszkasz i wiem, gdzie pracujesz. Bo też jestem ze Szczecina” – zapis takich nagrań opublikował w sobotę na Twitterze Dariusz Matecki.



Radny Solidarnej Polskiej ze Szczecina poinformował, że od dwóch dni odbiera telefony z nieznanych numerów, w których głos syntezatora mowy grozi mu śmiercią.



– Wieczorem dwa dni temu, na telefonie wyświetlił mi się nieznany numer. Jak się później okazało, należał on do właściciela jednego z największych portali internetowych w Polsce. Z tego numeru, podszywając się pod niego, grożono mi śmiercią – opowiadał Matecki.



– Następnego dnia, zgłosiłem sprawę na policję. Wieczorem otrzymałem kolejne telefony, z innych numerów, których nie udało mi się ustalić. Pojawiały się groźby, że zabiją mnie nożem i maczetą i wyrwą mi serce – mówił radny.



– Co robić w takim przypadku? Warto nagrać taką rozmowę, żeby złożyć ją jako dowód na policji. Padają groźby śmierci, a do tego podszywający może zadzwonić do szpitala i poinformować o bombie czy do rodziny, informując o śmierci najbliższych (tak było m.in w przypadku Pawła Wojtunika i Borysa Budki – przyp. red.) – kontynuował.

Wcześniej zdewastowano mi auto i grożono śmiercią przed 11 listopada 2021, w e-mailu otrzymałem wiadomość, że "zadźgają mnie jak Adamowicza" w trakcie Marszu Niepodległości. Wówczas również sprawę zgłosiłem Policji.



Ciekawe, czy to jakaś obca agentura, czy wewnętrzni rozbijacze. — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 5, 2022

źródło: PORTAL TVP.INFO, twitter , twitter

Radny nie wie, kto stoi za nagraniami. – Nie mam pojęcia, czy są to obce służby, chcące destabilizować sytuację w Polsce, czy ktoś robi sobie jaja – spuentował polityk.Matecki przypomniał także, że przed 11 listopada ubiegłego roku zdewastowano jego samochód, a on sam otrzymał maila o treści, że „zostanie zadźgany jak Adamowicz” podczas Marszu Niepodległości.