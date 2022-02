Papież do samorządowców: Ubodzy są bogactwem każdego miasta

– Ubodzy są bogactwem każdego miasta. Przypominają nam o naszej kruchości i że potrzebujemy innych. Oczekują od nas solidarności, która jest podstawową wartością nauczania społecznego Kościoła, rozwiniętego w sposób szczególny przez św. Jana Pawła II – powiedział Papież na audiencji dla Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich.

Franciszek wezwał samorządowców do bliskiego kontaktu ze zwyczajnymi ludźmi, do wsłuchiwania się w ich potrzeby.





„Ileż cierpienia napotkaliście”

„W czasie pandemii odkryliśmy samotność i konflikty w rodzinach, konflikty, które pozostawały ukryte; widzieliśmy tragedię tych, którzy musieli zamknąć swoje firmy, izolację osób starszych, depresję nastolatków i młodzieży – pomyślcie o liczbie samobójstw wśród młodych.Ileż cierpienia napotkaliście! Lecz peryferie muszą nie tylko otrzymać pomoc, ale muszą zostać przekształcone w laboratoria innej gospodarki i innego społeczeństwa.”– W rzeczywistości, kiedy mamy do czynienia z twarzami ludzi, nie wystarczy dać im paczkę żywnościową. Ich godność wymaga pracy, a więc projektu, w którym każda osoba jest ceniona za to, co może zaoferować innym.Chodzi o to, by zapracować na chleb, który przynosisz do domu. To namaszcza cię godnością – powiedział Franciszek Papież odniósł się również do napięć, które są spowodowane różnicami kulturalnymi i społecznymi.– powiedział Franciszek, wskazując zarazem na potrzebę stosowania zasady pomocniczości, by wspierać kreatywność i oddolną inicjatywę ludzi.