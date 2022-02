Śmiertelny wypadek we Wrocławiu. Policja szuka świadków

Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek wieczorem na al. Sobieskiego we Wrocławiu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Kierowca jednego z nich zginął, a drugi uciekł z miejsca zdarzenia.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek po godz. 21 na al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że samochody poruszały się w kierunku centrum, a do zdarzenia doszło na wysokości ul. Wilanowskiej.



– Niestety, pomimo podjętej reanimacji kierujący pojazdem marki Daewoo poniósł śmierć, a osoba bądź osoby przemieszczające się drugim z uczestniczących w zdarzeniu aut – marki Porsche, oddaliły się z miejsca – przekazał w sobotę sierż. sztab. Paweł Noga z biura prasowego wrocławskiej policji.





Zatrzymany 31-latek

(fot. Policja)

źródło: PAP, POlicja

Policjanci w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 31-latka mogącego mieć związek z tym wypadkiem. Wszystkie czynności na miejscu zdarzenia były wykonywane pod nadzorem prokuratora, brali w nich udział policyjni technicy kryminalistyki, funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego, a także przewodnicy z psami służbowymi.Noga poinformował, że funkcjonariusze wyjaśniają teraz dokładny przebieg i okoliczności tego wypadu, sprawdzają m.in., czy pojazdem marki Porsche podróżowały inne osoby.Zwracają się też z apelem do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mają informację na temat jego przebiegu bądź osób w nim uczestniczących o kontakt pod numerem