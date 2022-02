Rosyjskie odrzutowce wojskowe na białoruskich lotniskach [WIDEO]

Rosja rozmieściła odrzutowce wojskowe na lotniskach wojskowych na Białorusi przed wspólnymi manewrami, które odbędą się w tym miesiącu – poinformowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony. Białoruska państwowa telewizja wojskowa opublikowała nagranie, które pokazuje odrzutowce Su-25SM przylatujące do białoruskiej bazy lotniczej w sobotę rano.

Rosja przerzuciła samoloty szturmowe Su-25SM na lotniska na Białorusi w ramach sprawdzianu gotowości wojsk Państwa Związkowego, tworzonego przez Rosję i Białoruś – podało w sobotę Ministerstwo Obrony w Moskwie.



Jak podał rosyjski resort, załogi samolotów przybyły do obwodu brzeskiego na Białorusi, który leży przy granicy z Polską. Piloci pokonali dystans ponad 7 tys. km z lotniska w Kraju Nadmorskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie.



Do Białorusi dotarło ok. 30 tys. żołnierzy, siły operacyjne Specnazu zaopatrzone w myśliwce. Trafiły tam także m.in.: systemy rakietowe S-400 Triumf i rakiety Iskander zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Jak wyjaśniało rosyjskie Ministerstwo Obrony, to na potrzeby ćwiczeń wojskowych, które potrwają do 20 lutego.

Ruchy mają miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że wyślą prawie 3000 dodatkowych żołnierzy do Polski i Rumunii, ponieważ widać oznak deeskalacji napięcia wokół Ukrainy.

Russia has moved some 30,000 combat troops and weapons to Belarus over the last days, Moscow's biggest military deployment to the country since the end of the Cold War, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said. pic.twitter.com/DKWKuNEBps — 🅰🅻🅴🆁🆃 🅲🅷🅰🅽🅽🅴🅻 (@AlertChannel) February 3, 2022

NEW—#NATO chief Jens Stoltenberg: we see #Russia's biggest deployment in #Belarus since the Cold War, "an expected 30,000 combat troops, Spetsnaz...fighter jets, including Su-35, Iskander dual-capable missiles & S-400 air defence". 🇷🇺 annual nuclear exercise expected in Feb. too. pic.twitter.com/wcbw6xMzcy — Dylan P. White (@dylanpwhite) February 3, 2022

źródło: EBU, IAR

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział na początku tego tygodnia, że rosyjskie rozmieszczenie sił wojskowych na Białorusi było „największe od czasów zimnej wojny”. Ma to miejsce pośród obaw państw Zachodnich, że Moskwa może szykować się do wojny.