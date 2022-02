Tragiczny wypadek pod Lublinem. Dwie osoby nie żyją [WIDEO]

Dwie osoby zginęły w wypadku samochodowym, do którego doszło w sobotę rano na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Zagrody, między Lublinem, a Biłgorajem. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd przez Gródki, Kondraty lub Otrocz.

Jak poinformowała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, do wypadku doszło w sobotę przed godz. 9 na drodze nr 835 w miejscowości Zagrody, między Lublinem, a Biłgorajem.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły na miejscu; są to mężczyźni. Trzecia osoba jest reanimowana na miejscu zdarzenia. Czwarty uczestnik wypadku znajduje się w szpitalu - przekazała kom. Kamola dodając, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.



Droga nr 835 w Zagrodach w pow. biłgorajskim jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla pojazdów osobowych przez Gródki, Kondraty lub Otrocz. Natomiast samochody ciężarowe powinny kierować się we Frampolu – na Janów Lubelski lub Szczebrzeszyn.



