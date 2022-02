Rekordowe ceny paliwa w Hiszpanii

Cena benzyny w Hiszpanii osiąga historyczne rekordy. Tankowanie baku kosztuje o 17,1 euro więcej niż rok temu. Według danych Biuletyn Komisji Europejskiej na temat ropy naftowej, cena paliwa odnotowała piątą z rzędu podwyżkę i jak dotąd wzrost ceny oleju napędowego w krajach UE osiąga nawet 5,6 proc. Tymczasem polski rząd obniżył VAT na paliwo, dzięki czemu możliwy jest spadek cen. 1 lutego weszły w życie zapisy drugiej Tarczy Antyinflacyjnej.

Średnia cena benzyny w Hiszpanii wyniosła w tym tygodniu 1,538 euro, co stanowi wzrost o 1,18 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. W ten sposób został przekroczony rekord w tym kraju – 1,522 euro odnotowany we wrześniu 2012 r. Napełnianie średniego baku benzyny o pojemności 55 litrów kosztuje dziś 84,6 euro, czyli o 17,1 euro więcej niż rok temu.



Z kolei średnia cena za litr oleju napędowego wyniosła w tym tygodniu 1,422 euro, czyli o 1,35 proc. więcej w porównaniu z poprzednim tygodniem. Rekordowy koszt – 1,444 euro –odnotowano we wrześniu 2012 r. Tym samym tankowanie oleju napędowego kosztuje prawie 78,2 euro, czyli o 17,3 euro więcej niż w ostatnim tygodniu stycznia 2021 roku.



W ten sposób od początku 2022 roku cena paliwa w Hiszpanii nadal wzrasta. Od tego momentu odnotowano, że średnia cena za litr benzyny wzrosła o prawie 4 proc., a oleju napędowego o 5,6 proc.

#wieszwiecej Polub nas

Llenar el depósito de #gasolina en España cuesta hoy más de 84 euros, casi un 25% más que hace un año. Su precio ha alcanzado máximos históricos en la última semana https://t.co/1oOGZBDytx — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) February 4, 2022

Hiszpański dziennik „La Gaceta de la Iberosfera” wyjaśnia, że nowa podwyżka cen paliw jest następstwem wzrostu cen ropy naftowej w obliczu niepewności geopolitycznej napędzanej napięciami między Ukrainą a Rosją oraz niskim poziomem podaży na świecie.

Jak dodano, cena paliwa zależy od wielu czynników, takich jak podatki, koszt surowców i logistyki oraz marży brutto.





Ceny paliwa w Polsce

1 lutego weszły w życie zapisy drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której Polska na pół roku obniżyła podatek paliwowy z 23 do 8 proc. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył we wtorek, że w innych krajach w ostatnim czasie ceny paliwa rosną o 5-6 proc. – U nas spadły – spadły zgodnie z obietnicami – podkreślił. Jak dodał, dla przeciętnej rodziny to oszczędność kilkudziesięciu złotych na jednym tankowaniu., czyli 80-90 gr różnicy. Przeciętna rodzina zaoszczędzi około 45 zł miesięcznie – podał szef polskiego rządu.Do. Poinformował, że po obniżeniu VAT na paliwa średnia cena litra benzyny na stacjach wynosi 5,19 zł, a oleju napędowego – 5,24 zł. Oświadczył też, że gdyby nie walka z mafiami paliwowymi i optymalizacja samej spółki, to dziś ceny paliw byłyby na poziomie 9-9,5 zł za litr.

Zobacz także: Rekordowo wysokie ceny paliw w Niemczech

La decisión del Gobierno de Morawiecki de bajar el IVA de los combustibles para ayudar a los polacos a combatir la inflación ha provocado que alemanes y checos crucen a #Polonia a repostar: "Me ahorro 12 euros en cada depósito". Por Damián Gómez https://t.co/66DQbpMOax — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) February 5, 2022

źródło: gaceta.es, PAP

– Te wszystkie działania, a w szczególności działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i PKN Orlen spowodowały, że dziś mamy najniższe ceny w UE i robimy wszystko, by te ceny mogły się utrzymać – zapewniał.