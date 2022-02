Nie żyje Jarosław Marek Rymkiewicz

Zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta, eseista, dramaturg i krytyk literacki. O jego śmierci poinformował w mediach społecznościowych jego syn, Wawrzyniec. Pisarz miał 86 lat.

Jarosław Marek Rymkiewicz urodził się 13 lipca 1935 r. w Warszawie, w rodzinie prozaika Władysława Szulca, który był pochodzenia niemiecko-polskiego, i lekarki Hanny z Baranowskich herbu Tuhan, pochodzenia tatarsko-niemieckiego. Rodzina Szulców zmieniła nazwisko po niemieckim przodku pod wpływem wojennych przeżyć w połowie lat 40. XX w. (nazwisko Rymkiewicz było przedwojennym pseudonimem literackim Władysława Szulca).



W 1957 r. Rymkiewicz wydał swój pierwszy tomik wierszy „Konwencje”. Swój program poetycki oparł na klasycyzmie rozumianym jako odwołanie się do tradycji literackiej, zwłaszcza barokowej, a sformułował go w pracy „Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie” z 1967 r. Potem ukazały się takie tomiki, jak: „Człowiek z głową jastrzębia” (1960), „Metafizyka” (1963), „Co to jest drozd” (1973). Publikował też dramaty, przekłady i książki historyczno-literackie.



Rymkiewicz był profesorem filologii i emerytowanym pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, jak również członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.



Był laureatem m. in. nagrody „Nike”, nagrody im. Józefa Mackiewicza i nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, którą został uhonorowany w 2016.