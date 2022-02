Niemiecka gazeta ujawniła tajne dane wywiadu. Dramatyczny scenariusz inwazji na Ukrainę

Rosyjski atak na Ukrainę jeszcze się nie rozpoczął, ale agencje wywiadowcze już mają informacje o planach Rosji po ewentualnym zajęciu Ukrainy. Ma powstać pseudo-parlament i obozy internowania – wynika z raportu wywiadu zagranicznego, do którego dotarł „Bild”.

Wywiad uważa „pełną inwazję za najbardziej prawdopodobny scenariusz w chwili obecnej”. Według jego oceny, miałoby to nastąpić „przed końcem lutego, ale nie później niż w marcu”. „Jeśli, oczywiście, Putin nie zmieni zdania” – jak się podkreśla. „Według raportu, rosyjska armia planuje okrążyć i oblegać główne miasta kraju po zniszczeniu ukraińskich sił w terenie” – pisze gazeta.





Agenci wywiadu

Rada Ludowa

Ukraina prosi Niemcy o broń. Jaka będzie odpowiedź Berlina? Ukraina prosi Niemcy o broń defensywną; jest zainteresowana m.in. „uzbrojeniem dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej” oraz „amunicją do... zobacz więcej

Służba wywiadowcza podsumowuje: „owa Rada Ludowa stanie się marionetkowym organem ustawodawczym Ukrainy, naszpikowanym „przedstawicielami ludu”, wcześniej wyselekcjonowanymi przez rosyjski wywiad”.



Z Rady Ludowej wyłoniłby się „rząd zastępczy”, który od tej pory rządziłby krajem w całkowitej zależności od Rosji. Te „biurokratyczne manewry”, według oceny wywiadu, nadałyby rosyjskiej okupacji „pozorów demokracji i poszanowania prawa”. Takiemu przedsięwzięciu towarzyszyłyby zmasowane działania propagandowe rosyjskich mediów zarówno na Ukrainie, jak i Zachodzie.



„Służba wywiadowcza jest przekonana, że na tym etapie doszłoby do realizacji najmroczniejszej partii scenariusza Putina” – pisze „Bild”. „Ponieważ nowy marionetkowy rząd miałby tylko jedno zadanie: złamać opór milionów Ukraińców przeciwko rosyjskiej okupacji”.





Obozy dla Ukraińców

Polacy jednoznacznie o działaniu Niemiec. Wyniki sondażu zaskakują? Połowa badanych negatywnie ocenia działania Niemiec w obliczu napięć i możliwości zaatakowania Ukrainy przez Rosję – tak wynika z sondażu Social... zobacz więcej

W raporcie czytamy, że planowane są już „obozy dla przetrzymywania działaczy proukraińskich” i sporządzane listy osób, które miałyby być w nich zamknięte. Reszta ludności byłaby terroryzowana przez masowe wykorzystanie rosyjskich i nowo powstałych prorosyjskich tajnych służb, aż do złamania oporu wobec rosyjskich okupantów.





Werbunek polityków

źródło: bild.de, pap, portal tvp.info

Następnie w miastach miałyby zostać zaktywizowane komórki wywiadowcze, które już wcześniej przeniknęły do struktur ukraińskich i agenci wpływu w otoczeniu polityków potencjalnie lojalnych wobec Putina, a dodatkowo do miast mieliby wejść „agenci wywiadu”. Ich zadaniem byłoby „ustanowienie w miastach odpowiednich prorosyjskich kierownictw”, które następnie „W dalszej kolejności rosyjskie służby wywiadowcze mają „przejmować obiekty strategiczne, eliminować zagrożenia, werbować współpracowników i ustanawiać nowe przywództwo w zdobytych miastach”.Według raportu, do którego udało się dotrzeć gazecie, praktyka ta miałaby być stosowana w kluczowych miastach do czasu, aż wszystkie metropolie Ukrainy „pokojowo” przejdą pod rosyjską kontrolę