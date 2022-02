„Konwój Wolności”. Tysiące demonstrantów ma dołączyć do protestu w Ottawie [WIDEO]

Tysiące demonstrantów ma przybyć w sobotę do kanadyjskiej stolicy Ottawy, gdzie od tygodnia trwa protest przeciwko ścisłym obostrzeniom sanitarnym. Policja spodziewa się około dwóch tysięcy manifestantów oraz około tysiąca kontrmanifestantów. Jednak organizatorzy protestu przed budynkiem parlamentu mówią o dziesiątkach tysięcy demonstrantów zmierzających w kierunku stolicy.

Podobne manifestacje są w sobotę planowane w innych dużych miastach Kanady – Toronto, Quebec City i Winnipeg.



W związku z licznymi głosami sprzeciwu mieszkańców Ottawy policja zapowiedziała zakończenie nielegalnej demonstracji, jednak nie podano, kiedy do tego dojdzie. Jednocześnie organizatorzy chcą protestować do czasu spełnienia ich żądań, czyli zniesienia obowiązkowych paszportów covidowych i wycofania się z większości obostrzeń sanitarnych.



Masowe protesty w Kandzie rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. zapoczątkował je przejazd kierowców ciężarówek z zachodniego wybrzeża kraju do stolicy, nazwany przez organizatorów „Konwojem Wolności”. Domagali się oni zniesienia paszportów covidowych lub obowiązku kwarantanny dla kierowców przekraczających granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy kierowcy dotarli do Ottawy, dołączyły do nich tysiące manifestantów domagających się zniesienia rygorystycznych obostrzeń sanitarnych. Byli wśród nich liczni farmerzy oraz właściciele bankrutujących firm, którzy o problemy gospodarcze oskarżają restrykcyjną politykę rządu Justina Trudeau.

Według niedawno przeprowadzonego badania opinii publicznej protestujących popiera około 40 procent Kanadyjczyków. Do spełnienia żądań wezwał również premier stanu Alberta, gdzie manifestacja na przejściu granicznym z USA doprowadziła do jego całkowitego zablokowania i wstrzymania lokalnego handlu transgranicznego.

W Kanadzie zaszczepionych jest ponad 80 procent dorosłych obywateli oraz ponad 90 procent kierowców ciężarówek. W kraju nadal obowiązują ścisłe limity sanitarne w barach, restauracjach i kinach. W spotkaniach w zamkniętych przestrzeniach może uczestniczyć nie więcej, niż 5 osób.