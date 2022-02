Dymisja ministra finansów za błędy w Polskim Ładzie? Kowalczyk przecina spekulacje

Raczej nie będę chciał opuszczać ministerstwa rolnictwa, takiej opcji nie biorę pod uwagę – oświadczył wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o możliwość objęcia przez niego stanowiska ministra finansów.

– Sądzę, że jest co robić w ministerstwie rolnictwa, jest też dużo ewentualnych dobrych kandydatów na ministra finansów – powiedział Kowalczyk w radiu RMF. Jak dodał, o zmiany w ministerstwie finansów trzeba pytać premiera Morawieckiego, „bo to on będzie wnioskował do prezydenta o ewentualną zmianę”.



– W najbliższym tygodniu będą spotkania władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że będą jakieś rekomendacje. Mam nadzieję, że to kwestia paru dni – dodał wicepremier.



Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił w środę, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu „na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, decyzje dotyczące zmian w rządzie będą podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa PiS, które zostało zaplanowane na poniedziałek.



Kowalczyk podkreślił, że wycofanie się z Polskiego Ładu jest niemożliwe, ponieważ „zdecydowana większość już korzysta z tych rozwiązań”. – Emeryci i ci którzy zarabiają poniżej 6 tys. zł już zauważyli korzyści z Polskiego Ładu i odbieranie im tego przywileju jest niemożliwe – stwierdził. Jak dodał, „będzie decyzja, co zrobić z grupą tzw. średnich dochodów. Żeby mniej skomplikować ten system”.