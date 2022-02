Nowy sposób na łągodzenie stresu – oglądanie filmów ASMR

Wypowiadane szeptem afirmacje, odgłos czesania włosów, delikatnego dotyku skóry zyskały zaskakującą popularność na platformie. Dla niektórych staly się też sposobem na stres czy bezsenność. Skuteczność takich filmików niedawno potwierdzili naukowcy z Northumbria University.

ASMR to trzecie pod względem popularności hasło wpisywane w wyszukiwarkę YouTube na świecie. Czym jest ASMR? To zjawisko przyjemnego mrowienia na ciele wywołane poprzez bodźce zewnętrzne – na przykład przez słuchanie publikowanych na platformie bodźców słuchowych.



Termin ASMR został ukuty w 2010 roku. Na przestrzeni ponad 10 lat, odkąd zadebiutował na platformie, ASMR cieszy się niesłabnącą popularnością. Ciekawi tego zjawiska sięgają po wywołujące przyjemny dreszczyk filmiki głównie ze względów relaksacyjnych. Odbiorcy chwalą sobie takie filmy, dzięki ich właściwościom uspokajającym, ułatwiającym zasypianie i niwelującym stres.



Choć za każdym razem są to subiektywne odczucia widzów, ze względu na popularność tego trendu, filmom ASMR zaczęli się przyglądać również naukowcy. Wcześniejsze badania wykazały, że nie każdy odczuwa efekty ASMR. Wskazano bowiem, że podatność na to przyjemne mrowienie może mieć związek z cechami osobowości i głównie dotyczy osób bardziej neurotycznych i podatnych na lęk.





Tę tezę postanowili sprawdzić naukowcy z Northumbria University. Jednocześnie chcieli dowiedzieć się, czy ASMR może być skutecznym narzędziem do łagodzenia lęku. Wyniki okazały się obiecujące. Okazało się bowiem, że obejrzenie zaledwie pięciu minut filmu wystarczy, aby odczuwalnie zmniejszyć poczucie niepokoju i lęku.



„Głównym celem badania było zaobserwowanie, czy zdolność do doświadczania ASMR wiąże się z wyższym poziomem neurotyzmu, a tym samym wyższym poziomem odczuwanego lęku. Drugim celem było sprawdzenie, czy oglądanie filmów ASMR pomaga zmniejszyć niepokój. Wyniki potwierdziły zarówno pierwszą hipotezę, że osoby, które są w stanie doświadczyć ASMR, mają znacznie wyższy poziom neurotyzmu i lęku, jak i drugą hipotezę, że tylko osoby doświadczające ASMR odnotowały spadek lęku” – czytamy w raporcie opublikowanym w PLOS One.



Choć badacze przyznają, że konieczne są dalsze badania, przekonują, że w przypadku osób, które czują nadmierny stres, miewają napady lęku, ASMR może okazać się pomocną metodą w łagodzeniu jego objawów. Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest to metoda zapobiegawcza i w przypadku natężonych objawów warto skonsultować się ze specjalistą, zaś ASMR stosować ewentualnie jako formę relaksacji, medytacji.

