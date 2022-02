„Alarm!”. Nowy trener reprezentacji Polski bez tajemnic [WIDEO]

Co to jest „Biblia Michniewicza”? Dlaczego puszczał on piłkarzom film „Gladiator”? Jak na powołanie jego na stanowisko selekcjonera zareagowała jego teściowa? Reporterzy programu „Alarm!” przedstawiają Czesława Michniewicza, jakiego zna niewielu. Sam trener kadry przyznał, że był zaskoczony powołaniem przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. – To było w stylu prezesa Kuleszy, on lubi coś czasem pod wiatr zrobić, wbrew wszystkim. To taki typ człowieka, że jak mu wszyscy mówią „tak”, to on myśli „zrobię po swojemu” – opowiada Michniewicz. Ile u niego jest podobnego nastawienia?

#wieszwiecej Polub nas