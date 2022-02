Dane genetyczne w Polsce nie są chronione. „Zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków”

W Polsce nie ma żadnych przepisów prawnych chroniących dane genetyczne – czytamy w weekendowym wydaniu „Naszego Dziennika”.

Gazeta wskazuje, że „taka luka prawna stwarza gigantyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków”.



„Już teraz szacuje się, że w dalekowschodnich laboratoriach znajdują się tysiące kompletnych genomów Polaków. Nie mamy żadnego wpływu na to, jakim procesom są one tam poddawane. Należy więc natychmiast zahamować niekontrolowany wyciek naszych danych genetycznych” – podkreśla „Nasz Dziennik”.



Apeluje o to w rozmowie z gazetą konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 2019-2021 i członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski prof. Andrzej Kochański.



„Proces gromadzenia danych genetycznych jest dziś w wielu krajach bardzo zaawansowany. On pewnie wkrótce się zakończy, ponieważ coraz częściej mamy uregulowania prawne, które ten proces hamują. Jednak w przypadku niektórych krajów, m.in. Polski, może być już za późno” – ostrzega prof. Andrzej Kochański.



Podkreśla, że ochrona danych genetycznych obywateli jest powinnością każdego państwa. „To jest paląca konieczność. Myślę, że ta kwestia zadecyduje o naszej pozycji cywilizacyjnej. Uważam, że w tej chwili w Polsce jest najwyższy czas, żeby zająć się tą sprawą” – zaznacza genetyk.



Interwencje w tej sprawie zapowiada w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. „(...) W najbliższym czasie zbadam ten temat i podejmę niezbędne działania mające na celu wprowadzenie takiej ochrony” – zapewnia wiceminister.

