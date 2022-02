Trwa nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy przypadający na okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. – Od tego roku wnioski mogą być składane tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną – przypomniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodała, iż za obsługę świadczenia 500 Plus odpowiedzialny jest teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak wcześniej, samorządy.



Prezes ZUS Gertruda Uścińska podkreśliła, że elektroniczne składanie wniosków oznacza ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Wyjaśnia, że koszty obsługi wynoszą 0,1 procent kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Koszt obsługi świadczenia spadnie z 5 złotych do 50 groszy. W latach od 2022 - 2033 koszty obsługi wyniosą 427 milionów złotych a oszczędności prawie 3 miliardy 100 milionów złotych.



Prezes Uścińska zaznaczyła, iż rodzice doskonale radzą sobie z elektroniczną formą składania wniosków i od wtorku, kiedy nabór ruszył, do wczoraj złożyli blisko 800 tysięcy wniosków na ponad milion dzieci.

źródło: IAR

– Osoby, które mają problem z internetem mogą liczyć na pomoc ZUS i niektórych placówek Poczty Polskiej. Pracownicy pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) i wypełnieniu wniosków o świadczenie – podkreśliła prezes Uścińska.Dodała, iż od tego roku wypłata świadczenia 500 Plus będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.