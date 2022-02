Niemiecki polityk za dostawami broni na Ukrainę. Ale… selektywnymi

Roderich Kiesewetter, deputowany CDU zajmujący się sprawami międzynarodowymi opowiedział się za „selektywnymi dostawami broni” dla Ukrainy. – Pomogłyby one zwiększyć odstraszanie Putina i Rosji i zmniejszyć dominację eskalacji – powiedział Kiesewetter w wywiadzie dla sobotnich wydań „Rheinische Post” i „General-Anzeiger”.

– Potrzebujemy jednego – dodał. – Wiarygodnej odpowiedzi Niemiec na zagrożenie Ukrainy przez Rosję.



Jego zdaniem, dostawy z Niemiec mogłyby dotyczyć broni do rozpoznania telekomunikacyjnego, zagłuszaczy rosyjskiej łączności, noktowizorów, technologii przeciwpancernych, rakiet przeciwlotniczych, a więc broni raczej defensywnej.



– Kanclerz Scholz musi stawić czoła Putinowi i wyraźnie zaangażować się w europejski porządek bezpieczeństwa, opowiadając się za Ukrainą i stanowiskiem NATO – powiedział Kiesewetter z myślą o planowanych podróżach kanclerza i dodał: – Obejmuje to jasne oświadczenie skierowane do prezydenta Putina, że Niemcy są gotowe nie wykluczać sankcji, a także są gotowe zaakceptować ich koszty.

źródło: pap

Dlatego też ani, ani wykluczenia Rosji z systemu płatności Swift nie mogą zniknąć z listy sankcji, powiedział deputowany.Kanclerz Olaf Scholz ma się spotkać z Putinem 15 lutego.