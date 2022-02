IMGW: ostrzeżenia przed silnym wiatrem w nocy i rano

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą większości kraju, spokojnie będzie tylko na Podkarpaciu.

Grzegorz Walijewski z IMGW powiedział, że w nocy od zachodu zaczął do Polski wkraczać front atmosferyczny, który przynosi silniejsze porywy wiatru o prędkości od 75 kilometrów na godzinę.



W województwach: lubuskim, wielkopolskim i łódzkim prędkość wiatru osiąga nawet 100 kilometrów na godzinę i obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W pozostałej części kraju - oprócz Podkarpacia - pierwszego stopnia.



Na zachodzie ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych, na wschodzie od rana do wczesnych godzin popołudniowych. Niż Queena będzie oddziaływał na pogodę w Polsce do poniedziałku. Później synoptycy prognozują znaczny wzrost temperatury.

