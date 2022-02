Reperkusje „szturmu na Kapitol”. Republikanie potępili dwóch swoich polityków

Krajowy Komitet Partii Republikańskiej (RNC) oficjalnie potępił kongresmenów Adama Kinzingera i Liz Cheney za ich udział w pracach komisji śledczej ds. ataku na Kapitol i prześladowanie uczestników „uzasadnionego politycznego dyskursu”.

O udzieleniu formalnej nagany i wycofaniu jakiegokolwiek wsparcia Cheney i Kinzingera partia zdecydowała przez aklamację. W uchwalonej rezolucji stwierdzono m.in., że kongresmeni - jedyni Republikanie zasiadający w komisji śledczej Izby Reprezentantów badającej wydarzenia 6 stycznia – „biorą udział w prowadzonym przez Demokratów prześladowaniu zwykłych obywateli zaangażowanych w uzasadniony dyskurs polityczny” oraz pomagają Demokratom w „maskowaniu nadużyć władzy prokuratorskiej”.



Komitet stwierdził też, że działania kongresmenów są „niszczycielskie dla instytucji Izby Reprezentantów, Partii Republikańskiej i naszej republiki”.



Jak powiedział „New York Times” jeden z członków komitetu Richard Porter, nadużyciami o których mowa w dokumencie są m.in. wezwania do stawienia się przed komisję wystawione „zwykłym ludziom, którzy nie brali udział w zamieszkach i są brani na cel i terroryzowani przez komisję”.



Mimo przyjęcia rezolucji przez aklamację, kilku prominentnych członków ugrupowania skrytykowało decyzję struktur partyjnych. Był wśród nich senator i były kandydat partii na prezydenta Mitt Romney, a także senator Bill Cassidy.

Shame falls on a party that would censure persons of conscience, who seek truth in the face of vitriol. Honor attaches to Liz Cheney and Adam Kinzinger for seeking truth even when doing so comes at great personal cost.