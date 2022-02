Do kiedy nauka zdalna? „W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja”

Pod koniec przyszłego tygodnia będzie decyzja, czy uczniowie z pięciu województw, w których ferie zimowe były w styczniu, wrócą wcześniej do nauki stacjonarnej – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że decyzja będzie zależeć od sytuacji epidemicznej.

Szef MEiN pytany był w TV Republika, kiedy z powrotem uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej.



– Pamiętajmy, że dzieci w szkołach są. 1,6 mln dzieci nie przerwało nauki, w trybie stacjonarnym uczą się uczniowie klas I–IV (szkół podstawowych – przyp. red.), zerówki i przedszkola – przypomniał Czarnek.



– Natomiast klasy V–VIII i szkoły ponadpodstawowe przerwały naukę przed tygodniem i według wstępnych założeń tam nauka stacjonarna w pełni miała wrócić z końcem lutego – przypomniał.





Kiedy koniec nauki zdalnej?

– Tyle, że na dzisiejszym Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, wraz z panem premierem, panem ministrem Adamem Niedzielskim i panem ministrem Saczką, i wszystkimi innymi uczestnikami naszej rozmowy, dostrzegamy pewną możliwość przyspieszenia powrotu tych starszych roczników do szkół, zwłaszcza w tych województwach, w których nauka zdalna trwałaby najdłużej. Chodzi o te pięć województw, które ferie miały w styczniu – dodał minister edukacji i nauki.Jak zaznaczył, w tych województwach uczniowie będą na nauce zdalnej przez cały luty. – Tu chcielibyśmy przyspieszyć o tydzień, być może o dwa tygodnie, jeśli oczywiście te wskaźniki pandemiczne, które obserwujemy od dwóch dni, optymistyczne, bo jednak tydzień do tygodnia, drugi dzień z rzędu mamy spadek liczby zakażeń, będą kontynuowane w przyszłym tygodniu – zaznaczył Czarnek.

– Taką decyzję pod koniec przyszłego tygodnia będziemy podejmować, jeśli – jeszcze raz powtarzam – sytuacja pandemiczna będzie na to pozwalała - zapowiedział.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od minionego czwartku, 27 stycznia, zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V–VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Ma ono potrwać do 27 lutego.



Uczniowie klas I–IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.



Jednocześnie nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Przewidziano je w czterech terminach.





Ferie według województw

źródło: pap

Jako pierwsi w kraju – od 15 do 30 stycznia ferie mieli uczniowie z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.Trwają ferie w sześciu województwach. Do 6 lutego ferie mają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; dla nich ferie zaczęły się 22 stycznia. Z kolei od 29 stycznia do 13 lutego ferie mają uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.Jako ostatni w tym roku – od 12 do 27 lutego - ferie będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.