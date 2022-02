Sensacja w USA. Do Pentagonu włamała się... kura

Na teren jednego z najbardziej strzeżonych budynków w USA – Pentagonu – tajemniczym sposobem wtargnęła kura. Ptak stał się sensacją w Ameryce. Jimmy Fallon na temat tej kury ułożył nawet piosenkę.

– Nie wolno nam ujawniać, gdzie kura dokładnie została znaleziona. Możemy tylko powiedzieć, że było to w punkcie kontroli bezpieczeństwa – przekazała mediom Chelsea Jones, rzeczniczka Ligi Ochrony Zwierząt hrabstwa Arlington, organizacji, do której ochrona Pentagonu przekazała kurę.



Wszędobylska kura o ciemnobrązowym upierzeniu reprezentuje rasę rhode island red, która znana jest w Polsce jako karmazyn. Cieszy się ona dużą popularnością na całym świecie.



Na facebookowej stronie Ligi Ochrony Zwierząt, gdzie umieszczono zdjęcie uchwyconej kury, ogłoszono też konkurs na imię dla niej. Ostatecznie nazwano ją Henny Penny, co nawiązuje do bohatera jednej z ludowych bajek, znanej w Polsce pod tytułem „Kurczak mały”.



Kura zdobyła wielką sympatię w amerykańskich mediach. Jimmy Fallon, gospodarz niezwykle popularnego telewizyjnego show, ułożył na jej cześć piosenkę pt. „Kurczak w Pentagonie”. – Czy jesteś zwykłą kokoszką, czy tajnym szpiegiem? – śpiewał w programie, przygrywając sobie na gitarze.



Ptak nie zagrzał długo miejsca w Lidze Ochrony Zwierząt. Został adoptowany przez pracownika tej organizacji, który ma małą farmę w Wirginii.



