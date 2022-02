Wczoraj Lewandowski, dziś Zieliński. Michniewicz spotyka się z kadrowiczami

Czesław Michniewicz, który w poniedziałek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski, kontynuuje podróż po Europie i serię spotkań z kadrowiczami. W piątek – dzień po odwiedzeniu kapitana Roberta Lewandowskiego – rozmawiał z pomocnikiem Napoli Piotrem Zielińskim.

Selekcjoner już podczas pierwszej konferencji prasowej, tuż po ogłoszeniu jego nominacji, zapowiedział, że chce jak najszybciej spotkać się z doświadczonymi zawodnikami reprezentacji. W czwartek odwiedził grającego w Bayernie Monachium kapitana kadry, a dzień później rozmawiał we Włoszech z pomocnikiem Napoli.



„Wczoraj u Roberta Lewandowskiego, dziś z wizytą u Piotrka Zielińskiego. Trener reprezentacji Polski intensywnie wykorzystuje czas pozostały do meczu z Rosją i spotyka się z kolejnymi kadrowiczami” – napisano na Twitterze portalu PZPN "Łączy nas piłka", dołączając wspólne zdjęcie Michniewicza z Zielińskim.



W planie są następne spotkania, m.in. z obrońcą Kamilem Glikiem z Benevento (druga liga włoska), a później z kolejnymi zawodnikami.



– Decyzja w sprawie gry kadry należy do mnie, ale będę słuchał głosów takich piłkarzy jak Robert Lewandowski i inni. Tych starszych, którzy wiele w tej reprezentacji przeżyli i widzieli. Na tym polega mądrość trenera, aby uczyć się od każdego, od kogo można – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji trener Biało-Czerwonych.

Wczoraj u Roberta Lewandowskiego, dziś z wizytą u Piotrka Zielińskiego. Trener reprezentacji Polski @czesmich intensywnie wykorzystuje czas pozostały do meczu z Rosją i spotyka się z kolejnymi kadrowiczami. 💪🇵🇱 pic.twitter.com/T2DJkeisc7 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 4, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, twitter

Michniewicz, który zastąpił Portugalczyka Paulo Sousę, zadebiutuje w roli selekcjonera 24 marca w Moskwie w półfinałowym meczu barażowym z Rosją o awans do mistrzostw świata. Jeżeli Polacy zwyciężą, zmierzą się w finale 29 marca w Chorzowie z lepszym z pary Szwecja – Czechy.