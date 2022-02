Ukraina prosi Niemcy o broń. Jaka będzie odpowiedź Berlina?

Ukraina prosi Niemcy o broń defensywną; jest zainteresowana m.in. „uzbrojeniem dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej” oraz „amunicją do działek automatycznych” – pisze w piątek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Gazeta powołuje się na pismo z ambasady Ukrainy w Berlinie, wystosowane do niemieckiego MSZ.



Ze względu na „niezwykle napiętą sytuację bezpieczeństwa i zagrożenie rosyjską agresją”, Ukraina prosi o „jak najszybsze rozpatrzenie tego wniosku” - pisze "SZ".



Jak dotąd Berlin zdecydował się na wysłanie… 5000 hełmów. Była to odpowiedź na apel ukraińskiego ambasadora w Niemczech. Andrij Melnyk zaapelował do Niemiec „o 100 000 hełmów i kamizelek ochronnych dla ochotników”, którzy będą „wspólnie z siłami zbrojnymi bronić ojczyzny”.



Niemcy blokują ponadto pomysły dozbrojenia Ukrainy przez inne kraje. Tak było z dostawą pochodzących z Niemiec haubic D-30, które Ukrainie chcieli sprzedać Estończycy.

