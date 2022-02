Brytyjski urząd nałożył kolejną karę na właściciela Facebooka

Brytyjski urząd ochrony konkurencji (CMA) ogłosił w piątek nałożenie kary w wysokości 1,5 mln funtów na firmę Meta, właściciela m.in. Facebooka. Sprawa dotyczy łamania zasad ochrony konkurencji w związku z przejęciem przez Meta serwisu Giphy. Firma Meta przekazała, że zapłaci karę.

Meta kupiła w 2020 roku amerykańską firmę Giphy, będącą platformą do dzielenia się krótkimi, zapętlonymi nagraniami tzw. gif-ami, za 400 mln dolarów.



CMA nakazała Meta w październiku 2021 roku sprzedać serwis, uzasadniając, że przedstawione przez koncern wyjaśnienia nie odpowiadają na obawy regulatora dotyczące wpływu przejęcia Giphy na rynek reklam internetowych. Koncern odwołuje się od tej decyzji. Brytyjski regulator nałożył wówczas na firmę Meta karę 50,5 mln funtów za inne naruszenia.



Obecną karę nałożono na Meta za niepoinformowanie CMA o opuszczeniu przez firmę trzech kluczowych pracowników, co było złamaniem wcześniejszych wymogów nałożonych na koncern przez brytyjskiego regulatora w związku z przejęciem Giphy.



W piątkowej decyzji CMA zaznaczono, że Meta w „poważny i szczególnie rażący sposób” nie dostosowała się do zasad, które miały zagwarantować, że obie firmy będą nadal ze sobą konkurowały i nie dojdzie do ich integracji.



„Zamierzamy zapłacić karę, ale problematyczne jest to, że CMA może podejmować decyzje, które mogą bezpośrednio wpływać na prawa naszych amerykańskich pracowników, chronionych przez amerykańskie prawo” – przekazał rzecznik Meta.



Brytyjski regulator przyjmuje w ostatnich latach twardą postawę wobec technologicznych gigantów i bada ich dominującą rolę w kwestiach takich jak reklama w internecie – komentuje agencja Reutera.





