Kłopoty dziennikarza TVN. Wpłynęło pismo do prokuratury

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Piotra K. Dziennikarz TVN miał wielokrotnie prowadzić samochód, chociaż cofnięto mu uprawnienia – dowiedział się portal tvp.info.

Dochodzenie dotyczy ewentualnych innych zdarzeń niż te objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży z grudnia 2021 r., którym dziennikarz został uznany za winnego naruszenia art. 180 a Kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu w kwietniu 2021 r.



Art. 180a został dodany podczas nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie w 2015 r. Zabrania on zachowania polegającego na prowadzeniu pojazdów na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, pomimo wydanej decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.



Za takie zachowanie sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, w takim przypadku sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas od 1 roku do nawet 15 lat.



„W przypadku K. chodzi o inne zachowania, wynikające m.in. z publikacji medialnych, kiedy to dziennikarz miał prowadzić pojazdy, jeszcze zanim doszło do zdarzenia z kwietnia 2021 r.” – informuje prokuratura.



Przypominamy, w grudniu „Super Express” poinformował, że Piotr K. od 2015 roku jeździł bez ważnego prawa jazdy. Wpadł przypadkowo podczas rutynowej kontroli w kwietniu 2021 roku.