15-latka za kierownicą. Spowodowała kolizję z własną matką

Nietypowy incydent w Rudniku (woj. małopolskie). 15-letnia kierująca spowodowała kolizję z jadącą z naprzeciwka matką. Następnie dziewczyna uciekła z miejsca zdarzenia. Sprawą nieletniej zajmie się teraz sąd rodzinny.

Sytuacja miała miejsce w połowie stycznia. Policjanci przyjechali do Rudnika, gdzie w kierującą jadącą osobowym renaultem uderzył jadący z naprzeciwka opel. Sprawca od razu uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana powiadomiła o zajściu policję.



Jak się okazało, chwilę przed wypadkiem mieszkaniec gminy Sułkowice pożyczył auto znajomej 15-latce, która chciała się przejechać.



Nastolatka kierując samochodem zobaczyła, że z naprzeciwka jedzie jej własna matka. Przestraszona dziewczyna w momencie manewru wymijania, schyliła głowę pod kierownicę chcąc się schować. Wtedy też straciła panowanie nad oplem i uderzyła bokiem w samochód prowadzony przez rodzicielkę.



Chociaż 15- latka uciekła z miejsca zdarzenia, to świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszała. Policjanci nie mieli przez to problemów z ustaleniem, któ jest właścicielem auta.

źródło: Radio Kraków

Sprawą 15-latki zajmie się sąd rodzinny. Z kolei jej znajomy odpowie za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej.